Uomini e Donne | trono over | IDA | RICCARDO e il bacio mancato

Uomini e Donne oggi : rissa sfiorata - grande delusione per Gemma : Uomini e Donne oggi Trono Over: accesa lite tra Tina e Gemma, JeanPierre chiude la conoscenza con la dama torinese oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over, che vede protagonista Gemma Galgani. La dama torinese ha un durissimo scontro con Tina Cipollari. Le due intrattengono i telespettatori con […]

Anticipazioni Uomini e donne - Alessandro non corteggerà Veronica : 'L'ho persa' : È stato davvero sorprendente l'epilogo dell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne, durante la quale Alessandro Zarino ha scelto Veronica Burchielli. Temendo di perderla, dopo che lei aveva messo in discussione le vere intenzioni del tronista, lui ha deciso di dichiararsi ma ha ottenuto un sonoro 'no'. La ragazza, infatti, ha continuato a dirsi certa che non ci fosse del vero interesse nei suoi confronti. Poco dopo, Maria De ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : Veronica Burchielli è la Nuova Tronista! : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: Alessandro fa improvvisamente la sua scelta con un colpo di scena, mentre arrivano molte segnalazioni alla redazione. Il Trono Classico di Uomini e Donne è arrivato ad un punto di svolta e per un tronista in particolare, Alessandro Zarino, è già giunto il momento della scelta. E proprio in quel frangente è stata eletta una Nuova tronista, e ne è in arrivo anche un secondo… Ecco che cosa è ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 4 novembre : nuovo cavaliere per Gemma - trono over - : Uomini e Donne, Anticipazioni oggi 4 novembre: dame e cavalieri tornano in studio, ecco cosa vedremo in onda dalle 14.45 su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni : Gemma e Tina sfiorano la rissa. VIDEO : Gemma Galgani e Tina Cipollari arrivano quasi alle mani a Uomini e Donne Uomini e Donne torna oggi dopo il lungo weekend e la pausa dell’1 novembre. Maria De Filippi alle 14.45 su Canale5 sarà protagonista con una nuova puntata del Trono Over. Come di consueto l’appuntamento del lunedì del talk dei sentimenti Mediaset sarà dedicato a Gemma Galgani. La dama di Torino oggi a Uomini e Donne dovrà mandar giù il rifiuto di Jean Pierre. ...

Che fine hanno fatto Tara Gabrieletto e Cristian Gallella? L’incredibile cambiamento dopo Uomini e Donne : Una delle coppie storiche di Uomini e Donne negli ultimi anni hanno fatto perdere le tracce di sé. Che fine hanno fatto Tara Gabrieletto e Cristian Gallella che hanno fatto innamorare tanto tutte le ragazze a casa e fan di Uomini e Donne? L’ultima volta che si è parlato di Cristian Galella e Tara Gabrieletto è stato in occasione del tradimento virtuale di Cristian con una nota ex pornostar. In quell’occasione Tara giustamente non ha gradito ...

Uomini e Donne anticipazioni : la Platano protesta perché Riccardo non commenta le sue foto : Sabato 2 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne incentrata sul Trono Over. Ida e Riccardo sono tornati ancora una volta in studio, e anche in questa circostanza non sono mancate delle rimostranze da parte della dama. L'attenzione si è poi focalizzata su Gemma Galgani. A quanto pare, la torinese sta vivendo un periodo di felicità grazie alla new-entry Juan Luis. Quest'ultimo, infatti, le ha dedicato una canzone ...

Uomini e Donne oggi - Tara e Cristian : dove eravamo rimasti… : Uomini e Donne oggi, la love story di Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. Come sta la coppia L'amore, si sa, non è un sentimento facile, è volubile, può finire, ma è capace anche di rigenerarsi e crescere, attraverso qualche ostacolo da superare. Lo sanno bene Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, una delle più longeve coppie […]

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 4 Novembre 2019 : Gemma Ritrova il Sorriso con Jean Louis! : Oggi a Uomini e Donne A Uomini e Donne Over Jean Pierre fa chiaramente capire a Gemma di non volerla più frequentare. Volano offese in studio! La Galgani Ritrova il Sorriso con un venezuelano! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne - registrazione 2 novembre : serenata per la Galgani - Ida ancora in studio : Dopo aver ricevuto l'ennesimo "due di picche", Gemma Galgani ha subito ritrovato il buonumore: durante la registrazione di Uomini e Donne del 2 novembre, la dama ha raccontato col sorriso sulle labbra della frequentazione che ha cominciato con Juan Luis. Il cavaliere di origini sudamericane, ieri ha dedicato alla torinese una canzone davanti a tutti: Tina Cipollari ha scherzato con la protagonista del Trono Over, chiamando un medico per ...

Anticipazioni Uomini e donne del 4 novembre - Gemma e Tina ai ferri corti : 'Volano sedie' : Lunedì 4 novembre si rinnova l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Le Anticipazioni di questo inizio settimana rivelano che si tornerà a dare spazio alle vicende dei protagonisti del trono over e in queste ore sulle pagine del sito web WittyTv.it sono stati forniti i primi spoiler su quello che vedremo in onda. Riflettori ancora una volta puntati sulle tormentate vicende ...

Trono Over : Gemma Galgani riceve un gesto d’amore a Uomini e Donne : Gemma Galgani riceve una serenata al Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani ha finalmente trovato l’amore? Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, come riportato dal Vicolo delle news, la protagonista indiscussa del parterre femminile ha ricevuto un gesto d’amore da un cavaliere che da qualche puntata ha iniziato a corteggiarla. Juan Luis del Trono Over ha dedicato una vera e propria serenata all’acerrima nemica di ...

Uomini e Donne news - Irene Capuano novità in arrivo : il suo annuncio : Uomini e Donne news, Irene Capuano fa un annuncio: novità in arrivo. Ecco le sue parole Si ha come l'impressione che sentiremo spesso parlare di Irene Capuano. Bella e fresca come una rosa, la ragazza si sta affermando sempre più nel mondo social, dove è seguita ormai da quasi 700 mila persone. Mica male! L'ex […]

Uomini e Donne spoiler - Ida delusa da Guarnieri : poco trasporto dopo la riappacificazione : Per Ida e Riccardo i problemi di coppia sembrano non essere finiti: dopo la lettera d'amore che il Guernieri ha letto nello studio di Uomini e Donne alla dama, i due, nonostante i dubbi e le paure della Platano, si sono concessi una seconda possibilità, decidendo di uscire insieme dal programma. Pare, però, che la relazione tra i due non sia ancora decollata: ospiti in studio durante la registrazione del trono over del 2 novembre, la coppia non ...