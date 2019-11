Superman e Lois | in arrivo una nuova serie con Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch

La serie tv Superman & Lois è in lavorazione in casa The CW - l'universo Arrow si espande ancora? : l'universo DC di The CW è pronto per una nuova espansione. La rete e Warner Bros starebbero lavorando a Superman & Lois un drama ambientato oggi con protagonisti l'eroe simbolo della DC, emblema dei supereroi portato più volte sia al cinema che in tv e la sua storica compagna Lois Lane.Protagonisti di Superman & Lois saranno Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch che hanno interpretato in questi anni i due ruoli nelle varie serie DC-The ...

Superman & Lois - The CW sviluppa una serie con Tyler Hoechlin e Elizabeth Tullock : Superman & Lois, The CW sviluppa una serie sui due personaggi dei fumetti DC interpretati da Tyler Hoechlin e Elizabeth Tullock. L’universo DC in onda su The CW è in continua espansione, e dopo l’ordine del pilot tutto al femminile con Katherine McNamara, Katie Cassidy e Juliana Harkavy, il canale sta sviluppando una serie dal titolo Superman & Lois. Un drama ambientato ai giorni nostri che avrà come protagonisti Tyler ...