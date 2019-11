Spacciatori di verità relative

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 4 novembre 2019) La percezione di quello che ci circonda è soggettiva, ma fino a un certo punto. È ovvio che chi vive in condizioni di degrado o in quartieri malfamati ha una percezione del proprio vicinato diversa da chi sta in centro, e non ci sono statistiche sulla criminalità che tengano. Una cosa meno ovvia, però, è come il nostro vicinato oggi non sia solo fisico, ma anche – soprattutto – digitale. Quello che leggiamo in Internet ci suscita emozioni, e ce le ricordiamo. È anche uno dei motivi per cui le persone più ingenue si affezionano a siti che emozionano più che informare. L’emotività è una droga, e come tale sfasa i nostri sensi. A tutti è capitato di scrivere baggianate perché in preda all’emotività, salvo poi cancellare o ritrattare. Molti credono che quando Internet non c’era le persone si informassero da fonti attendibili. È parzialmente vero, nel senso che gli articoli di ...

