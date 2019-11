Sondaggi elettorali | un confronto | i minority report degli istituti al 4 novembre 2019

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 4 novembre 2019) Diamo puntualmente conto deiche ogni settimana i variproducono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da uno all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare l’andamento deiche si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha visto giusto e anche per cercare di comprendere qualifiutano, primaaltri, i cambiamenti di umore dell’elettorato., per Winpoll M5S solo al 14,7% Questa settimana è Winpoll l’istituto che regala ipiù degni di nota. I suoionline ci restituiscono l’immagine di un Movimento 5 Stelle in netto declino. Sarebbe solo al 14,7%. Allo stesso tempo il PD ...

byb80 : @SniperBoyMI @Uberbored_80 Non mi sembra si neghi la possibilità di fare ironia, ma che si protesti anche sui conte… - MenegazziMarina : RT @magicaGrmente22: Sondaggi elettorali, crollano Pd e M5s: insieme perdono l’8,5% in un mese, Lega torna a volare - zazoomnews : Sondaggi elettorali Ipsos: destra sovranista in crescita, giù Pd e M5S -