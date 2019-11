Jack Sock | numero 0 Dalle Finals alla fine in due anni | non ha più ranking ATP

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) Ieri si è chiuso il torneo di Bercy, e proprio grazie ai risultati (non suoi) a Parigi, Matteo Berrettini si è qualificato per le ATPdi Londra. Appena duefavinceva Bercy ed entrava nella top 8 per andare ai Masters. Da oggi,ha 0 punti ATP, e non ha più un. In pratica in questo momento per il tennis professionisticonon esiste. L’ultima volta lo hanno avvistato su un campo a Charlottesville, mentre si ritirava al primo turno del Challenger locale contro Sekou Bangoura, n.336 del mondo. L’ultimo match di un 2019 horribilis nel quale l’americano ha registrato zero vittorie e otto sconfitte. L’ex8 del mondo era rientrato nel circuito in estate, dopo l’unica precedente apparizione all’Australian Open e una serie di acciacchi senza una causa accertata, se non una ufficiosa caduta mentre faceva snowboard, o un più ...

napolista : #JackSock, numero 0. Dalle Finals alla fine in due anni: non ha più ranking #ATP Il tennista americano è riuscito… - JacoCrivellari : Come Mario #Giordano, anche io non festeggio #Halloween. Così sono stato a casa a scrivere che Jack #Sock è un “ap… - Tenniscircus : Jack Sock è l'Alcibiade di noi altri - -