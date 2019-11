Ilva | ora Conte pensa a un decreto e rilancia la vecchia cordata Renzi punta su

Finale choc per l’ex Ilva - Arcelor se ne va : “Impossibile lavorare senza immunità” : Il governo fa muro: «Non consentiremo la chiusura di Taranto». I sindacati: «Una catastrofe occupazionale»

Ilva - ora Conte pensa a un decreto e rilancia la vecchia cordata : ROMA Il presidente del Consiglio Conte è pronto ritira fuori scudo penale nuovo di zecca pronto a valere da subito e non solo per gli amministratori dell'Ilva impegnati...

Ex Ilva : Orlando - ‘governo in aula? ora più utile impegno di tutti per no chiusura’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Ma prima di chiedere di riferire in aula per scaricare le colpe su Ilva, adesso non sarebbe più utile impegnarsi tutti per impedire che la fabbrica chiuda?”. Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, dopo le richieste al governo -delle opposizioni ma anche di Italia Viva- di riferire in Parlamento sul caso Ilva. L'articolo Ex Ilva: Orlando, ‘governo in aula? ora più ...

Ilva - arcivescovo di Taranto : ‘Governo intervenga subito. È calamità sociale - finora troppa inerzia’ : “I commissari governativi intervengano affinché AlcelorMittal receda dalla volontà di abbandonare l’Ilva. E’ una calamità sociale che si prevede e che si aggiunge a quella ambientale, che rimane tuttora in piedi”. E’ allarme lanciato ai microfoni di Radio Vaticana dall’arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro, dopo l’annuncio di ArcelorMittal di voler rinunciare all’acquisizione del gruppo siderurgico ex ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora : ex Ilva - Governo "no chiusura azienda" - 4 novembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Ex Ilva, caos dopo annuncio recesso contratto d'acquisto: Governo 'non faremo chiudere l'azienda', 4 novembre 2019,

Ex Ilva - Salvini : “Se saltano posti di lavoro - governo si dimetta. Pd - M5s - Leu e Iv abbiano il coraggio di andare a Taranto stasera” : “Abbiamo un governo di incapaci. Se saltano i posti di lavoro, devono dimettersi“. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, il leader della Lega, Matteo Salvini, che insieme a Claudio Durigon e Massimiliano Romeo ha commentato la notizia secondo cui la multinazionale ArcelorMittal sarebbe pronta ad abbandonare il sito produttivo siderurgico di Taranto. L'articolo Ex Ilva, Salvini: “Se saltano posti di lavoro, governo si ...

I grillini fanno scappare Arcelor Mittal : ora l’Ilva rischia grosso : Capolavoro grillino! Arcelor Mittal restituisce l’Ilva allo Stato. Am InvestCo Italy, la holding italiana del gruppo francese, ha notificato ai

La maggioranza rossogialla cancella l'immunità per i manager. Ora l'ex Ilva rischia : Sembrava una mossa legata tutt'al più alle polemiche tra le varie componenti grilline - la fronda governista opposta a quella dura e pura fedele alle promesse fatte in campagna elettorale - la presentazione, a inizio ottobre, dell'emendamento al decreto “salva imprese” con cui 13 senatori Cinque ste

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. Sindacati : ‘Ora l’azienda taglierà molti posti di lavoro’. Patuanelli : ‘A breve incontro Arcelor’ : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. I sindacati : “Ora riduzione dell’occupazione”. Patuanelli : “A breve incontro con l’azienda” : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

Pd e Italia Viva non si fidano : "Patuanelli garantisca la tutela dei lavoratori dell'Ilva" : Il Partito democratico e Italia Viva non si fidano: “Proveremo con un ordine del giorno articolato e dettagliato ad avere rassicurazioni sulla prosecuzione del percorso avviato. A noi interessa – dice il vicepresidente del gruppo Pd al Senato, Dario Stefano - la prosecuzione dei lavori e la tutela dei lavoratori” del’ex Ilva di Taranto. Nella corsa contro il tempo per approvare il decreto ‘Salva imprese’ in ...

Ex Ilva - la maggioranza alle prese con il ‘no’ di 17 senatori M5s al nuovo scudo penale. L’ex ad Jehl : “Non cambiare le regole a metà partita” : La maggioranza ha di nuovo un problema con l’immunità penale per l’ex Ilva. Dopo aver tolto del tutto lo scudo dai processi per i gestori dell’acciaieria tarantina ed aver fatto marcia indietro per evitare che ArcelorMittal desse seguito all’annuncio di abbandonare gli impianti, il nodo resta. Perché la reintroduzione parziale e a tempo inserita nel dl Salva-Imprese non va giù a tutti i senatori del Movimento Cinque ...

Risultati Bundesliga - 6^ giornata : vince l’Eintracht - ancora in gol André SIlva - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Torna in campo la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco è arrivato alla sesta giornata. Il programma si è aperto con l’anticipo del venerdì tra Union Berlino ed Eintracht Francoforte. Vittoria ospite per 2-1, ancora in gol l’ex Milan André Silva. Sabato alle 15,30 il Bayern Monaco sfida il Paderborn, si gioca anche Lipsia-Schalke 04. Alle 18,30 il Borussia Dortmund riceve il Werder Brema. Due i ...

Ancora uno stop - ancora problemi per Iliad sulle antenne ed il 5G : “no” definitivo a MontesIlvano : Sempre più tortuoso e ricco di imprevisti il percorso che dovrebbe portare Iliad prima o poi alla piena indipendenza dal punto di vista infrastrutturale con le antenne. Soprattutto per quanto riguarda un tema delicato come quello del 5G. Oggi 22 settembre, più in particolare, tocca tornare su una questione che abbiamo già menzionato all'interno delle nostre pagine, a proposito delle difficoltà che la compagnia telefonica francese ha toccato con ...