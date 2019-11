Huawei-Usa | il bando su Android potrebbe cadere «molto presto»

Huawei-Usa - il divieto di Trump potrebbe cadere «molto presto» : Il segretario al commercio Usa, Wilbur Ross, per la prima volta apre in maniera netta alla possibilità di un vicino accordo che permetterebbe alle aziende americane di collaborare con Huawei

Come aggiornare Huawei Honor usando HiCare : aggiornamento del software tramite HiCare è supportato da una vasta gamma di dispositivi Huawei / Honor tra cui Huawei P30 Pro, Huawei Nova 5 pro, Huawei Y9 Prime 2019, Mate 20 Lite, Honor 20 Pro, Honor 10, Honor 8X e Di Più.

Il nuovo ban degli USA contro Huawei e ZTE potrebbe essere il più duro di sempre : Il 19 novembre la FCC americana discuterà due mozioni che potrebbero portare il ban di Huawei e ZTE ad un nuovo livello L'articolo Il nuovo ban degli USA contro Huawei e ZTE potrebbe essere il più duro di sempre proviene da TuttoAndroid.

Huawei Phone Clone Download APK cosa serve e come si usa : Phone Clone è una comoda applicazione per la migrazione dei dati fornita da Huawei. Puoi trasferire contatti, SMS, registri delle chiamate, note, registrazioni, calendario, foto, musica, video, documenti e applicazioni dal vecchio telefono sul nuovo smartPhone Huawei.

Huawei incrementa vendite e entrate alla faccia del ban USA : Huawei torna ad incrementare i propri guadagni nel terzo trimestre del 2019 dopo che il ban USA aveva rallentato la costante crescita dell’azienda cinese nei primi due trimestri. Nonostante il blocco imposto dal presidente Trump, i consumatori hanno dato fiducia all’azienda di Shenzen dopo un’iniziale preoccupazione data da false informazioni (Continua a leggere)L'articolo Huawei incrementa vendite e entrate alla faccia del ban ...

La Germania ignora gli USA e fa l’occhiolino a Huawei - che potrà utilizzare le sue apparecchiature per il 5G : La Germania stringe un accordo con Huawei per l'utilizzo di apparecchiature relative alla connettività 5G L'articolo La Germania ignora gli USA e fa l’occhiolino a Huawei, che potrà utilizzare le sue apparecchiature per il 5G proviene da TuttoAndroid.

Conviene usare l’AppGallery Huawei beta al posto del Play Store : guida ai premi : In azione c'è una strategia per promuovere l'AppGallery Huawei da parte del produttore cinese. Lo strumento in sostituzione del Play Store deve essere di certo perfezionato e arricchito ed è per questo motivo che la sua beta dovrebbe essere testata da un gran numero di utenti. Questi ultimi potranno in effetti pure trarre giovamento dalla loro disponibilità con una serie di premi a loro disposizione. Come segnala quest'oggi 14 ottobre anche ...

Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro permettono di usare Wi-Fi e Hotspot contemporaneamente : Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro permettono di sfruttare Wi-Fi e Hotspot allo stesso tempo, trasformando lo smartphone in una sorta di ripetitore Wi-Fi. L'articolo Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro permettono di usare Wi-Fi e Hotspot contemporaneamente proviene da TuttoAndroid.

Huawei è sicura che entro 3 anni HarmonyOS sarà ai livelli di iOS e sarà sparito l’effetto negativo del BAN USA : Secondo il fondatore di Huawei gli effetti del ban negli Stati Uniti spariranno completamente nel giro di tre anni. L'articolo Huawei è sicura che entro 3 anni HarmonyOS sarà ai livelli di iOS e sarà sparito l’effetto negativo del BAN USA proviene da TuttoAndroid.

Gli USA firmano un primo accordo con la Cina - ma crescono le preoccupazioni su Huawei e 5G : Arriva il primo accordo tra USA e Cina, ma Huawei non figura e anzi crescono le preoccupazioni verso il produttore per quanto riguarda la rete 5G. L'articolo Gli USA firmano un primo accordo con la Cina, ma crescono le preoccupazioni su Huawei e 5G proviene da TuttoAndroid.

La fine del ban Huawei è vicina? Segnale distensivo dagli USA : A che punto siamo con il ban Huawei ad opera del governo USA? Come stanno davvero le cose, magari il produttore cinese potrà sperare di intrattenere nuovi accordi commerciali con le aziende partner statunitensi in un futuro non tanto lontano? Abbiamo nuova carne a cuocere dopo un recente incontro tra i rappresentanti dei due paesi che potrebbe essere colto come un Segnale distensivo nel corso della recente guerra commerciale. Secondo quanto ...

Apple potrebbe superare Huawei nel quarto trimestre 2019 mentre gli USA cercano di rafforzarsi nel 5G : Stando agli analisti, nel quarto trimestre del 2019 Apple potrebbe sorpassare Huawei e riottenere il secondo posto alle spalle di Samsung. Ecco tutti i dettagli L'articolo Apple potrebbe superare Huawei nel quarto trimestre 2019 mentre gli USA cercano di rafforzarsi nel 5G proviene da TuttoAndroid.

La giusta valutazione dell’usato per Huawei P20 Lite ad ottobre 2019 : dritte per tutti : Uno degli smartphone più popolari in questo momento, qui in Italia, è senza ombra di dubbio il cosiddetto Huawei P20 Lite. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo, infatti, in tanti hanno dato fiducia al produttore cinese portandosi a casa il dispositivo Android, complice un rapporto tra scheda tecnica e prezzo tutto sommato molto aggressivo. Il difetto di device simili? Quello di avere un ciclo di vita pari a circa un paio d'anni, prima che una ...