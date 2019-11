Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 4 novembre 2019) Ha colpito ilminore con diversi fendenti all'una: un uomo di 44 anni è statodai carabinieri per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto è avvenuta intorno alle 20 in un appartamento a Rivalta di Torino. A seguito di una, l'aggressore ha afferrato un coltello e ha colpito piuù volte all'il, 39 anni, che è stato trasportato in ospedale dove si torva in gravi condizioni. Il, pregiudicato come la vittima, è statodai militari della Stazione Orbassano.

News24Italy : #Torino, accoltella all'addome fratello al culmine lite: arrestato - SkyTG24 : Accoltella fratello all'addome dopo una lite, 44enne arrestato - FabioTanzilli : RIVALTA, UOMO ACCOLTELLA IL FRATELLO: ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO -