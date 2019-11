Smartphone Xiaomi e Redmi sempre aggiornati | come installare gli aggiornamenti manuali

Xiaomi sembra aver trovato il modo di migliorare le fotocamere dei suoi Smartphone : Xiaomi ha annunciato l'apertura di un grande centro di Ricerca e Sviluppo in Finlandia, che avrà come focus la tecnologia delle fotocamere per smartphone. L'articolo Xiaomi sembra aver trovato il modo di migliorare le fotocamere dei suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Un brevetto Xiaomi ci mostra uno Smartphone pieghevole con design a conchiglia : Nel database del CNIPA sono stati pubblicati alcuni dettagli e immagini che riguardano un brevetto Xiaomi relativo ad uno smartphone pieghevole verticale

Lo Smartphone pieghevole di Xiaomi avrà un design simile al Motorola Razr - secondo questo brevetto : Il brevetto di un nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi mostra un design a conchiglia che ricorda quello dell'imminente Motorola Razr.

MIUI 11 disponibile per altri due Smartphone Xiaomi : tocca a Redmi Note 5 Pro e Redmi Note 6 : Continua il roll out di MIUI 11, che oggi raggiunge Redmi Note 5 Pro con una nuova beta cinese e Redmi Note 6 Pro con la ROM stabile, sempre cinese.

Il cubo di Rubik di Xiaomi che parla con lo Smartphone e aiuta a trovare la soluzione : Alzi la mano chi ha provato a cimentarsi con il cubo di Rubik e ne è uscito sconfitto. Online ormai abbonda il materiale, anche video, che spiega come fare. Xiaomi ha la soluzione più intuitiva, non solo per risolverlo: il Mi Rubik Cube. Potemmo definire il suo prodotto un cubo di Rubik smart, e per la sua realizzazione l’azienda cinese ha proposto una campagna di finanziamento su Mi Mall, il sito di crowdfunding appositamente pensato per ...

Meno di una settimana allo Smartphone Xiaomi con fotocamera da 108 MP - come funzionerà : La rivoluzione degli smartphone Xiaomi passa per un modello che verrà presentato tra una manciata di giorni, esattamente il prossimo 5 novembre come comunicato dallo stesso produttore cinese. La peculiarità assoluta di questo esemplare consiste nell'utilizzo di una fotocamera principale con risoluzione ragguardevole, ossia ben 108 MP. Lo smartphone Xiaomi così all'avanguardia si chiamerà CC9 Pro o alMeno questo sarà il suo nome cinese, visto ...

Tenetevi liberi il 5 novembre : Xiaomi lancerà smartwatch - Smartphone e altri dispositivi : Xiaomi ha annunciato tramite weibo che il 5 novembre 2019 lancerà in Cina lo Xiaomi Mi CC9 Pro, la Xiaomi Mi TV 5 e alcuni nuovi smartwatch

Il Cubo di Rubik smart di Xiaomi costa 10 euro e si collega allo Smartphone : Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di uno speciale Cubo di Rubik smart. Scopriamo insieme come funziona e cosa è capace di fare

Fotocamera punch-hole e molto altro nel nuovo Smartphone pieghevole di Xiaomi : Un nuovo brevetto di Xiaomi mostra un nuovo smartphone pieghevole con Fotocamera punch-hole integrata nel display

A tutto 5G gli Smartphone Xiaomi - 10 modelli nel 2020 anche a prezzi stracciati? : Gli smartphone Xiaomi sono in grado di stare al passo con i tempi, soprattutto con la tecnologia del 5G? Sembrerebbe proprio di si, visto le ultime dichiarazione del CEO del brand cinese nel corso della World Internet Conference di scena nella città di Wuzhen. Proprio il ben noto Lei Jun ha riportato quali saranno i piani dell'azienda per il 2020 e su quali device si punterà e non poco proprio a partire dal prossimo anno. Saranno ben 10 gli ...

Xiaomi Mi 9T : la recensione di un ottimo Smartphone senza bordi a 329 euro : Da Xiaomi uno smartphone completo, dal design innovativo, potente, con elevata autonomia e tre fotocamere posteriori

Xiaomi starebbe lavorando a uno Smartphone con doppia fotocamera sotto il display : Xiaom starebbe lavorando ad una nuova generazione di smartphone con fotocamera sotto il display

Xiaomi punterà sugli Smartphone 5G nel prossimo anno : dieci nuovi modelli nel 2020 : Xiaomi è pronta a produrre almeno dieci nuovi smartphone 5G nel 2020, con un'occhio di riguardo al mercato europeo, dove sta crescendo sempre di più.

Alla portata di 8 Smartphone Xiaomi la beta MIUI 11 - registrazione entro il 20 ottobre : Giungono ottime notizie per almeno 8 smartphone Xiaomi che potranno accedere al programma beta MIUI 11 già in questa giornata di domenica 20 ottobre, procedendo Alla registrazione Alla fase sperimentale globale e non dunque relegata Alla sola madrepatria del produttore ossia la Cina. Dopo aver specificato la tabella di marcia serrata secondo la quale gli smartphone Xiaomi saranno ben pronti ad ottenere globalmente proprio la MIUI 11 entro ...