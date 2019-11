Morto Alberto Sed | sopravvissuto ad Auschwitz Diceva | “Ci facevano lanciare bimbi per

È Morto Alberto Sed - sopravvissuto a Auschwitz : "Ha saputo raccontare l'inferno e renderci migliori" : Per 50 anni non riuscì a parlare dell'orrore, poi si sbloccò. "Non sono mai riuscito a tenere in braccio un neonato perché i nazisti ce li facevano lanciare in aria e li usavano per il tiro al piattello". Il ricordo della comunità ebraica romana e di Ruth Dureghello