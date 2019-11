Meghan Markle | le parole durissime di William a Harry

Fuga Meghan Markle ed Harry : Kate e William devastati : Sembra che Meghan Markle ed Harry abbiano in progetto un trasferimento negli Stati Uniti per la maggior parte dell’anno. L’imminente periodo di pausa di sei settimane che i Sussex trascorreranno in USA è visto come un test di preparazione alla possibile mossa futura. Secondo Phil Dampier, che ha scritto per quasi 30 anni delle vicende della Royal Family inglese, se Meghan ad Harry dovessero prendere la decisione definitiva di ...

Meghan Markle sta davvero dividendo la Gran Bretagna? : Il magazine Tatler ha dedicato la copertina a Meghan Markle, la duchessa più chiacchierata degli ultimi anni e ha lanciato un sondaggio che spacca il popolo di Sua Maestà in due parti. davvero la moglie del principe Harry ha portato aria nuova tra gli antichi saloni di Buckingham Palace? La sua indole ribelle ha trascinato via la polvere di tradizioni secolari? Oppure il suo comportamento anticonformista sta solo imbarazzando la royal family e ...

Meghan Markle in grembiule e jeans prepara una torta. Il disagio è evidente : Meghan Markle indossa il grembiule e prepara una torta per un gruppo di donne svantaggiate in un centro a Londra. La Duchessa di Sussex per una volta ha messo da parte abiti firmati ed etichetta e si è letteralmente rimboccata le maniche per promuovere un progetto tutto al femminile. Si tratta di un laboratorio di pasticceria nella City creato per aiutare le donne vittime di violenza e quelle che hanno alle spalle un passato difficile, ...

Meghan Markle perde consensi ma c’è chi la difende : Martedì scorso, un gruppo di 72 parlamentari britanniche ha pubblicato una lettera aperta di solidarietà nei confronti di Meghan Markle. Tra i nomi delle firmatarie compaiono quelli di alcune celebri esponenti del partito laburista come Diane Abbott e Angela Rayner. La missiva in questione, redatta e firmata da persone che non ci si immagina certo come vicine alle posizioni della Royal Family, rappresenta una presa di posizione ufficiale di ...

Meghan Markle prepara una torta per le donne svantaggiate. Le nostre vite possono essere diverse : Alla luce di tutte le critiche che ha ricevuto nell’ultimo periodo, Meghan Markle sta cercando di riabilitare la sua immagine, facendo trasparire il viso di una duchessa vicino al popolo, ai bisognosi e soprattutto una duchessa vicina alle donne. Questa trasformazione è cominciata dal momento in cui la Markle ha fatto intravedere il suo animo fragile e tormentato nel documentario che è andato in onda in tv. La sua intenzione è regalare al ...

Ma i britannici stanno dalla parte di Meghan Markle? : «Meghan Markle, conquista o divide?». Tatler, bibbia dell’aristocrazia britannica, se lo chiede mentre dedica alla duchessa del Sussex la copertina, ritraendola più in stile californian girl che royal. E per dare una risposta il mensile britannico ha lanciato un sondaggio, un anno e mezzo dopo il royal wedding di Meghan – già divorziata, birazziale, attrice, americana, più grande di lui, con il principe Harry, nipote prediletto di ...

Meghan Markle telefona a deputata inglese : "Grazie per avermi difesa" - : Novella Toloni La duchessa di Sussex ha telefonato a una delle settanta deputate, che si sono schierate in sua difesa contro gli attacchi mediatici subiti, per ringraziarle dell'appoggio incondizionato Gli attacchi mediatici a cui è costantemente sottoposta Meghan Markle hanno spinto un gruppo di deputate inglesi a schierarsi in suo favore. Settanta donne del parlamento inglese hanno firmato una lettera aperta in difesa della ...

Meghan Markle - l’avvertimento di Kate Middleton che non ha ascoltato : Nelle ultime settimane, le dichiarazioni di Meghan Markle sulle difficoltà nella gestione della pressione della stampa hanno fatto il giro del mondo. A quanto sembra, dopo che la Duchessa di Sussex ha aperto il suo cuore durante la presentazione del documentario Harry & Meghan: an African Journey, occasione che l’ha vista esternare la sua vulnerabilità, Kate Middleton le ha fatto presente che ogni membro della famiglia reale inglese ...

Vogliono lasciare la Royal family? La decisione di Meghan Markle e del principe Harry : Il piano di Meghan Markle potrebbe essere appena iniziato. Uno scottante retroscena sta sconvolgendo in questi giorni la solita tranquillità dei palazzi londinesi. In effetti il principe Harry e sua moglie sono la coppia più rivoluzionaria della Royal Family inglese e, oltre al fatto che infrangono spesso il rigido protocollo, mettono in atto anche delle scelte decisamente insolite rispetto ai cognati William e Kate. Ma cosa sta succedendo? È ...

Le parlamentari inglesi stanno con Meghan Markle : Se i sudditi britannici sono divisi, Meghan Markle può contare sul sostegno delle parlamentari inglesi. Settantadue donne della Camera dei comuni hanno infatti voluto scrivere e poi firmare una lettera aperta per esprimere «solidarietà» nei confronti della moglie di Harry. A guidare l’iniziativa la laburista Holly Lynch, che ha poi condiviso la nota via Twitter: «Come deputate di tutti i partiti politici abbiamo messo da parte le nostre ...

Meghan Markle perde la residenza britannica? / Ecco cosa potrebbe succedere e perché : Prima di Natale Meghan Markle ed Harry vogliono andare negli Stati Uniti per sei settimane: la Duchessa però, potrebbe perdere la cittadinanza britannica.

Meghan Markle difesa da 72 deputate : «Contro di lei e la sua famiglia toni coloniali antiquati» : Meghan Markle non raccoglie solo attacchi, ma anche, per fortuna, solidarietà: settantadue deputate britanniche, provenienti da tutto il panorama politico, le hanno infatti scritto una lettera per esprimere la loro vicinanza nei suoi confronti di fronte ai «toni coloniali antiquati» che appaiono sulla stampa contro di lei e la sua famiglia. Secondo quanto riporta la CNN, nella missiva le parlamentari scrivono alla moglie del Principe Harry e ...

Meghan Markle - cittadinanza britannica a rischio per la moglie del principe Harry. : Il principe Harry e Meghan Markle hanno un programma un viaggio di sei settimane negli Stati Uniti prima di Natale: la rivelazione è arrivata dal Sunday Times e ha portato lo scompiglio tra i sudditi di Sua Maestà. Il motivo? Come riferiscono i tabloid britannici, tra cui il Sun, a preoccupare è il fatto che la Duchessa del Sussex rischia di perdere la cittadinanza britannica proprio a causa dei continui viaggi all’estero con Harry. La ...

Meghan Markle e la lettera aperta delle deputate britanniche : "Contro di lei toni coloniali e invasione della privacy" : È bersagliata da più fronti, e loro hanno deciso di alzare la voce per difenderla: le settantadue deputate britanniche hanno scritto una lettera aperta a Meghan Markle per esprimere la loro solidarietà di fronte ai “toni coloniali antiquati” usati dalla stampa contro di lei e la sua famiglia. Non si tratta di una mossa politica: le deputate infatti appartengono a partiti diversi. La lettera, diffusa ...