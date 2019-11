Maltempo | pioggia su gran parte d’Italia Tromba d’aria in Liguria

Maltempo in Liguria - vento e pioggia a Sestri Levante : esondano il Petronio e il Vara. Le immagini : Maltempo in diverse regioni, con la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni e allagamenti. Il torrente Petronio è esondato nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, nel Levante Ligure. Al momento non ci sono notizie di danni a persone. Decine gli interventi del personale del Comune, mentre la sindaca la sindaca di Sestri Levante ha chiesto di non uscire di casa. Chiuse alcune strade e la galleria per ...

Maltempo Lombardia : pioggia e neve in Valtellina - anticipo d’inverno : anticipo di invento nella provincia più a nord della Lombardia. Crollo delle temperature, intense precipitazioni a fondovalle e neve alle quote superiori ai 1.800 metri: Valtellina e Valchiavenna sono interessate in queste ore da un’ondata di Maltempo. I passi alpini sono transitabili solo con catene montate. L'articolo Maltempo Lombardia: pioggia e neve in Valtellina, anticipo d’inverno sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Italia sferzata dalla pioggia : danni in Liguria e Campania - famiglie evacuate : Nel Levante ligure colpiti i comuni lungo la valle del Vara e Sestri Levante, danni anche a Sanremo. Cento famiglie evacuate per precauzione a Nocera Inferiore, nel salernitano

Maltempo Toscana : nel Livornese 60mm pioggia in 3 ore e mezza : Oltre 100 mm di pioggia nell’arco di 24 ore, con un picco di circa 60 mm tra le 12.30 e le 16 di oggi. E’ quanto registrato dal pluviometro di Rosignano (Livorno), colpito, si spiega dal Comune, “da evento temporalesco con intensità non prevista dal Cfr della Regione Toscana, che aveva diramato un allerta generico di codice ‘giallo‘”. La pioggia, si legge sul sito dell’amministrazione comunale, “ha ...

Previsioni Meteo Roma : qualche pioggia in tarda sera-notte. Variabilità a seguire - poi Maltempo [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Una diffusa nuvolosità, legata ad un sistema depressionario sulla Francia, sta interessando gran parte delle regioni italiane, specie centro-settentrionali. Tuttavia, il Lazio non è ancora interessato da nubi significative, con cieli ampiamente soleggiati e sole prevalente anche sulla città di Roma, salvo un po’ di nubi alte che vanno soltanto a velare il sole. L ‘evoluzione, però, dovrebbe vedere un ...

Meteo - allerta Maltempo per pioggia e temporali : l’elenco delle regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 31 ottobre, l'allerta gialla per pericolo di frane e allagamenti dovuto al maltempo che nelle prossime ore colpirà soprattutto l'Italia Centrale: nell'elenco delle regioni a rischio ci sono Umbria, Lazio, Abruzzo e su parte della Toscana. E la situazione è destinata a peggiorare anche nel corso del ponte di Ognissanti.Continua a leggere

Meteo - arriva l'autunno : da martedì 29 ottobre Maltempo - con pioggia - vento e crollo delle temperature : l'autunno sta arrivando. Dalla Scandinavia, infatti, una perturbazione alimentata da correnti più fredde si abbasserà gradualmente di latitudine e farà il suo ingresso sull'Europa centrale provocando, avvertono gli esperti di 3bMeteo, un aumento della nuvolosità a partire dal Nord e un peggioramento

Maltempo - alluvione lampo nella notte tra Modica - Scicli - Ispica e Pozzallo : 240mm di pioggia - temporali auto-rigeneranti : Il Maltempo che sta colpendo la Sicilia sta provocando una vera e propria alluvione lampo nella notte tra il ragusano e il siracusano. Il parziale pluviometrico giornaliero, in serata, è schizzato rapidamente in alto a causa di temporali auto-rigeneranti proprio nel Sud/Est isolano: parliamo di 252mm di pioggia a Ispica, 139mm a Modica, 94mm a Noto, 87mm a Scicli, 70mm a Palazzolo Acreide, 57mm a Comiso, 56mm a Noto, 53mm a Ragusa, 52mm a Santa ...

Maltempo Liguria : tra Genova e Savona la pioggia di 7-8 mesi in soli 10 giorni : “Negli ultimi dieci giorni nel centro della Liguria tra Genova e Savona sono caduti 1.000 millimetri di pioggia, l’equivalente di quanto caduto in 7-8 mesi, la media annuale negli ultimi 50 anni è di 1.700 millimetri“: lo ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a Genova, nel centro operativo della Protezione civile. “Per il resto della giornata odierna ci aspettiamo che il fronte ...

Maltempo - nella zona di Gavi caduti quasi 500 millimetri di pioggia in 24 ore : Mai così tanta acqua negli ultimi cento anni: ad Arquata 367 millimetri. E da domani sera attese nuove piogge

Maltempo - pioggia e frane in Valbormida. Preoccupano i livelli del Bormida : Scuole e uffici pubblici chiusi ma anche gli uffici Asl a Savona, Alassio e Vado Ligure. Sciopero dei portuali a Savona e Vado

Maltempo a Milano - strade e sottopassaggi allagati : le immagini della città sotto la pioggia : Piogge forti e incessanti si sono abbattute su Milano durante la notte, provocando disagi nel capoluogo lombardo. Gran parte della città è stata allagata e alcune strade si sono trasformate in fiumi d’acqua. A rischio esondazione il Seveso, vicino alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’. Interessate soprattutto la zona 2 e 9, quelle cioè dei quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del ...

Maltempo - Arpa : in 24 ore sul Verbano Cusio Ossola sono caduti 127 mm di pioggia : E’ il piccolo paese di Cursolo-Orasso, nel parco nazionale della Val Grande (Vco), il luogo del Piemonte dove, finora, nelle ultime 24 e’ caduta la pioggia piu’ abbondante in Piemonte. La stazione Arpa ne ha misurati, a meta’ pomeriggio, 127 millimetri; a Varallo Sesia (Vercelli) sono stati 107, sul Mottarone (Vco) 97,8. Nel sud della regione, 84 i mm di pioggia misurati nel pluviometro di Serole (Asti). L'articolo ...