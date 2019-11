LIVE Milan-Lazio 1-1 | Serie A calcio in DIRETTA | equilibrio alla Scala del Calcio!

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64′ LARECLAMA UN RIGORE! LAZZARI GIU’! Calvarese lascia correre: Radu ammonito sul capovolgimento di fronte. 62′ Fase di studio da parte delle due squadre. 60′ Dentro Parolo e Caicedo per Milinkovic-Savic ed Immobile, acciaccato: cambi anche in ottica Europa League. 59′ PIATEK! SILURO! Occhiataccia di Rafael Leao che era rientrato con il destro. 58′ ROMAGNOLI! CON LA NUCA! Il capitano stava segnando con un colpo di testa da corner. 58′ Ci prova Calhanoglu! Sinistro deviato: corner per il Diavolo. 56′ Ammonito anche Krunic nel. 55′ CHE RECUPERO DI MILINKOVIC! Rafael Leao stava per tirare di destro ma il serbo interviene in maniera provvidenziale. 54′ Cambio interessante nel; dentro Rafael Leao, fuori Paqueta. 53′ DONNARUMMA!!! CHE RISCHIO! USCITA ...

acmilan : Catch the LIVE press conference of Coach Pioli on the AC Milan Official App! ?? La conferenza del Mister è ora LIVE… - zazoomnews : LIVE Milan-Lazio 1-1 Serie A calcio in DIRETTA: la sblocca Immobile ma Bastos segna nella sua porta! Pareggio a San… - Rossonerisiamo : LIVE #MilanLazio 1-1, 60' #Immobile, non al meglio, sostituito da #Caicedo #Milan #MilanLazio #Immobile #Bastos… -