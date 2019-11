Il vero amore? Fa ingrassare

Mango - Tutto l'amore che conta davvero/ Nuovo cofanetto con l'inedito con Dalla : Mango, Tutto l'amore che conta davvero. E' in uscita un Nuovo cofanetto del compianto artista scomparso sul palco nel 2014

VALENTINA GALLI/ 'Con Pago ho capito che il vero amore...' - Uomini e Donne - : VALENTINA GALLI, tentatrice di Temptation Island vip, esalta Pago: 'è una persona speciale, un vero signore. Con lui ho scoperto che...'.

Uomini e Donne Over : veronica Ursida - Amore o Business? : Veronica Ursida, approda a Uomini e Donne Over per cercare l’anima gemella. Durante l’intervista però un dettaglio in particolare che riguarda la sua professione, fa nascere il sospetto da parte del popolo del web. Scopriamo di cosa si tratta! Veronica Ursida ripercorre in un’intervista le sensazioni che ha provato quando è approdata per la prima volta negli studi di Uomini e Donne. La dama del trono Over, esprime un giudizio ...

Spoiler Uomini e donne : Riccardo dichiara amore alla Platano - veronica chiude con lui : Nel Trono Over di Uomini e donne sono in arrivo delle novità importanti che riguardano soprattutto la discussa coppia composta da Ida e Riccardo. I due, infatti, sono stati al centro dell'attenzione dell'ultima registrazione del programma di Maria de Filippi (avvenuta il 1° ottobre), complice il gesto di Riccardo che ha deciso di scrivere una lettera d'amore alla sua ex fidanzata, con la quale ha voluto ribadirle tutto il suo amore e il suo ...

Adele non è più single. Sarà vero amore con il rapper Skepta? : La vita da single è divertente ma solo se dura poco. Almeno questo sembra essere il pensiero di Adele. La cantante, dopo aver passato delle pazze serate in compagnia delle sue amiche, tra cui Taylor Swift e Jennifer Lawrence, ha deciso di rimettere la testa a posto e il cuore in piazza. Il fortunato sarebbe il rapper inglese Skepta. Sembrerebbe essere il classico ragazzo della porta accanto, visto che sono cresciuti nello stesso quartiere di ...

Il vero significato dell’amore : Protagonista di canzoni, poesie, letteratura e arte, l’amore è l’argomento più usato e sfruttato di tutti i tempi e, oggi come allora, è avvolto di mistero. Il concetto di amore è però diverso da persona a persona e, sebbene sia un sentimento universale, ognuno lo vive in maniera del tutto personale. Ma cosa significa amare ed essere innamorati di qualcuno? Per quanto sia difficile, proviamo a dare una definizione dell’amore e a spiegare cosa ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli : "Stavolta cerco l'amore vero - non sarò un tronista convenzionale" : Il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci è sicuramente sconosciuto. Per chi ancora non lo sapesse, a salire sul trono stavolta troviamo Giulio Raselli, ex corteggiatore della passata edizione del programma.Per l'occasione, il sito online Ilvicolodellenews ha deciso di intervistarlo, ed ecco cosa Raselli ha raccontato sulla sua nuova esperienza all'interno del programma:prosegui la letturaUomini e Donne, Giulio Raselli: "Stavolta cerco ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo : "Un amore vero - abbiamo superato tanti litigi" (video) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati gli ospiti della prima puntata del trono over di 'Uomini e Donne', in onda, oggi, lunedì 16 settembre 2019. La coppia ha raccontato, per la prima volta, le ultime settimane di gravidanze prima dell'arrivo della cicogna. I due futuri genitori, inoltre, hanno rivelato alcuni dissapori, sorti per alcuni atteggiamenti troppo espansivi del calciatore con il gentil sesso:prosegui la letturaSossio Aruta e ...

Nek annuncia il nuovo singolo : Cosa Ci Ha Fatto L’Amore arriva prima del concerto all’Arena di verona : Cosa Ci Ha Fatto L'Amore è il nuovo singolo di Nek, in radio da venerdì 13 settembre accompagnato da un videoclip ufficiale in uscita lo stesso giorno. A dare la notizia ai fan è stato lo stesso artista attraverso un video realizzato con la figlia Beatrice e condiviso sui social nelle scorse ore. Lo trovate al termine di questo articolo. "Cosa ci ha Fatto L’Amore e quanto coraggio ci serve; guarda che casino, ma sarà bellissimo" canta nel ...

Temptation Island News - Massimo allo scoperto con Sonia : è amore vero : Temptation Island News, Massimo Colantoni allo scoperto con Sonia: è davvero amore. La coppia non si nasconde più e ufficializza l’unione. Intanto i fan rimpiangono la love story con Ilaria Teolis Massimo Colantoni e Sonia Onelli sono ufficialmente una coppia. Che il fidanzamento fosse nell’aria era ormai chiaro. Mancava però l’ultimo tassello, una sorta di […] L'articolo Temptation Island News, Massimo allo scoperto con ...

Questo è vero amore. Eros Ramazzotti e la figlia Aurora complici nel selfie che stupisce tutti : Pioggia di Like per un selfie di Eros Ramazzotti insieme a sua figlia Aurora che sottolinea quanto è forte il legame tra i due. Fa strano vedere Eros Ramazzotti con un’espressione così rilassata e divertita sul viso, dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane. Il celebre cantante si concede un buffo selfie insieme a sua figlia Aurora, così da mettere a tacere i gossip che riguardano la sua storia d’amore con Marica ...

Baci tra Paola Caruso e Moreno Merlo di Temptation Island - tra i due è davvero amore : La foto scattata dai paparazzi di Spy conferma quello che era già ipotizzabile. Paola Caruso, mamma da appena cinque mesi e in rotta con l'ex Francesco Caserta, ha iniziato una relazione insieme al modello e deejay, intravisto in televisione tra i single di Temptation Island. L'immagine pubblicata dal magazine non lascia spazio a dubbi. La Caruso e Merlo non si nascondono, tanto che lui è apparso in due foto Instagram pubblicate da lei: erano ...

Troverò l’amore quando busserà alla mia porta! Jennifer Aniston e la sua vita da single convinta : Appagata dal punto di vista professionale, Jennifer Aniston confessa perché è ancora single e perché ha deciso di mettere da parte l'amore. Tutta presa dalla sua carriera di attrice e produttrice, Jennifer Aniston confessa che non ha bisogno di trovare né l’amore né tanto meno un compagno di vita. In una recente intervista che ha rilasciato a The People, riportata poi da Vanity Fair, l’ex moglie di Brad Pitt rivela cosa vuol dire ...