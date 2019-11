Date certezze ai lavoratori

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) Il dibattito sulla legge di bilancio avanza tra veti e ricatti, dando la sensazione che sia inutile commentare ciò che domani potrebbe cambiare, spesso senza un perché diverso dalla dimostrazione del potere contrattuale dei singoli componenti la maggioranza di governo.Questo rende probabile se non certo che anche quanto mi propongo di scrivere diventi obsoleto in poche ore.Non trovo grande discontinuità in questo modo di affrontare la legge di bilancio, se mai una conferma, dolorosa, che ben poca progettualità caratterizza l’attuale maggioranza, ma ancor più che timidi tentativi di innovazione vengano immediatamente ricacciati nel “meglio conservare”; mi riferisco in particolare alle due misure sulla plastica monouso e sulle bevande addizionate da zuccheri.Seguendo le cronache sembra che si stia per scatenare una tragedia ...

