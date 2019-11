Ciro fa 100 | Correa decide | Milan-Lazio 1-2

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019)fa 100,1-2 – Dopo trent’anni laespugna il campo dele lo fa con la firma dei suoi più prestigiosi attaccanti:Immobile, che al 25’ segna il gol numero 100 con la maglia della; Joaquin, che all’83’la partita con un gran gol. Il gol delè arrivato al 28’ ma non è chiaro se si tratta di una fortunosa deviazione di Piatek o di una sfortunata deviazione di Bastos. Bisogna riconoscere che le due squadre non si sono risparmiate, hanno corso per 90 minuti, hanno aggredito gli avversari fin troppo, come dimostrano gli otto cartellini gialli che l’arbitro Calvarese ha dovuto estrarre dalla sua capiente tasca. Una partita maschia, come si diceva in tempi in cui non esisteva nel linguaggio calcistico il termine gender. Questi i gol: al 25’ Immobile su cross di Lazzari gira di testa e batte Donnarumma. Da ricordare ...

