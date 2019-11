Charles Leclerc F1 | GP Stati Uniti 2019 | “Non so cosa sia successo nel primo stint | gara

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019)chiude con il morale basso il Gran Premio deglidi Formula Uno. Il monegasco, infatti, taglia il traguardo al quarto posto con un distacco di quasi un minuto, non dando mai la sensazione di avere una vettura competitiva. I guai per il 22enne ex Alfa Romeo, sono incominciati sin dal via. Partenza a rilento che ha fatto da apripista ad unletteralmente da mani nei capelli. “Ad essere sincero non so davverosianella fase iniziale di– ammette il ferrarista ai microfoni di Sky Sport – Dobbiamo controllare le gomme che avevamo montato nel, perchè qualnon quadrava. Non avevo minimamente grip, e l’anteriore sinistra proprio non andava. Ho perso tantissimo tempo fino al pit-stop, quindi con gli altri set non mi sono trovato male, ma ormai laera andata”. Un fine settimana che non ...

