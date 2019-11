Protezione Civile | allerta meteo gialla in Sicilia | ecco dove

Pesantissima Allerta Meteo della Protezione Civile per Domenica 3 Novembre : pioggia e temporali su gran parte dell’Italia - allarme arancione in 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia depressione atlantica, centrata sulle isole britanniche, convoglia diversi impulsi sul nostro paese, avviando così una fase di maltempo su tutte le regioni italiane, con precipitazioni più diffuse ed intense al Nord e sui settori tirrenici. Inoltre, la formazione di un minimo al suolo sui mari occidentali italiani sarà causa di un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base delle ...

Allerta meteo della Protezione Civile per l'intensa perturbazione atlantica in arrivo nel week end : Un'Allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile in vista della intensa perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia. Ecco il comunicato ufficiale e le previsioni dettagliate. Maltempo:...

Maltempo - allerta della Protezione Civile : in arrivo piogge e temporali al Centro-Nord - criticità gialla in 7 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Una nuova ed intensa perturbazione atlantica arriverà nella giornata di domani sulle regioni occidentali dell’Italia, dando luogo ad un sensibile peggioramento, dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione dal pomeriggio/sera alle regioni centrali e alla Campania. Domenica il Maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud, con fenomeni più intensi al Nord e sulle regioni tirreniche. Sulla base delle ...

Meteo Protezione Civile domani 1 Novembre : persiste dell'instabilita' sparsa : Nella giornata di domani una blanda circolazione instabile continuerà a interessare l'Italia, determinando piogge e rovesci specialmente al centro-sud. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Protezione Civile : parte dalla Calabria un ciclo di seminari nelle cinque Regioni coinvolte : Un ciclo di seminari regionali per approfondire gli aspetti del progetto “Protezione Civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio” partirà la prossima settimana dalla Calabria e proseguirà nei prossimi mesi nelle altre quattro Regioni coinvolte: Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. Protezione Civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio è il progetto realizzato dal Dipartimento della Protezione ...

Maltempo - il ministro in Piemonte e Liguria : “Due squadre della Protezione Civile stanno facendo sopralluoghi” : “Sono in corso attività d’istruttoria” e “due squadre della protezione civile stanno facendo sopralluoghi” nelle zone colpite dal Maltempo tra il 19 e 22 ottobre scorso in Piemonte e Liguria. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, rispondendo ad una interrogazione sugli orientamenti del Governo in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza per le zone della provincia ...

Meteo Protezione Civile domani 31 Ottobre : instabilita' specie al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità atmosferica su diverse regioni d'Italia. Precipitazioni attese soprattutto al centro-sud. Vediamo il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani 30 Ottobre : tempo instabile su diverse regioni : Nella giornata di domani una blanda perturbazione porterà piogge e temporali sparsi. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Mercoledì 30 Ottobre...

Il Consiglio Nazionale Geologi alla conferenza nazionale delle autorità di Protezione Civile : Il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, ha invitato il Consiglio nazionale dei Geologi e, in rappresentanza, il Presidente Francesco Peduto a partecipare alla conferenza nazionale delle autorità di Protezione Civile, che si terrà il prossimo 6 novembre. All’incontro sarà presente il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e vedrà la partecipazione di tutte le componenti e le strutture operative del ...

Previsioni meteo della Protezione Civile per domani : piogge in arrivo al Nord : Nella giornata di domani le condizioni meteo saranno in peggioramento sulle regioni settentrionali per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Ecco il bollettino meteo della Protezione...

Protezione Civile : verso una governance più forte per la riduzione del rischio idrogeologico - idraulico - sismico e vulcanico : Un ciclo di seminari regionali per approfondire gli aspetti del progetto “Protezione civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio” partirà la prossima settimana dalla Calabria e proseguirà nei prossimi mesi nelle altre quattro Regioni coinvolte: Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. “Protezione civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio” è il progetto realizzato dal Dipartimento della ...

Maltempo : Protezione Civile - 'In Sicilia piogge eccezionali - non capitava da 200 anni' (2) : (Adnkronos) - "Nella zona di Noto - sottolinea il responsabile del Servizio che ha elaborato i dati e redatto i relativi grafici Giuseppe Basile - le piogge sono state meno violente (da 50 a 150 millimetri in un’ora) e con tempi di ritorno da 2 a 10 anni. Rispetto alla media mensile dello stesso per

Maltempo : Protezione Civile - 'In Sicilia piogge eccezionali - non capitava da 200 anni' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "Le prime rilevazioni sulle piogge cadute nella Sicilia centro-sud orientale in questo fine settimana, ci dicono che si è trattata di una situazione eccezionale che in alcuni casi può verificarsi ogni duecento anni. La violenza delle precipitazioni con caratteristiche

Maltempo Sicilia - Protezione Civile : “Piogge eccezionali - non capitava da 200 anni” [DATI] : “Le prime rilevazioni sulle piogge cadute nella Sicilia centro-sud orientale in questo fine settimana, ci dicono che si è trattata di una situazione eccezionale che in alcuni casi può verificarsi ogni duecento anni. La violenza delle precipitazioni con caratteristiche differenti nelle diverse zone geografiche dell’isola e la loro concentrazione in poco tempo ha fatto il resto, causando notevoli danni in numerosi Comuni“. Così il capo ...