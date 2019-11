Lombardia | giunta Regione approva legge bilancio al 2022 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) (Adnkronos) - Dal 2020 la, grazie al proficuo lavoro fatto in sede di conferenza Stato-Regioni, potrà inoltre fare affidamento anche su nuove risorse, tra cui, 39,4 milioni di euro per il prossimo anno e 143 milioni sino al 2034 per le politiche ambientale. Tra i temi centrali, anche la me

lorenteggio : #LOMBARDIA, GIUNTA APPROVA PROGETTO LEGGE #BILANCIO: RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE E CONFERMA PER 'NIDI GRATIS'… - NoiSiamoPronti : La Giunta regionale della Lombardia vieta gli stracci islamici!?? - aasjia : @angela_vedele @matteosalvinimi e pensi che la soluzione sia la #Lega?! ma informati sulle giunte in Lombardia, han… -