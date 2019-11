LIVE Djokovic-Dimitrov 5-4 | Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | si entra nel momento

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Seconda in kick di Nole: diritto in rete del bulgaro. 5-5 Gran cross di diritto a sventaglio del bulgaro: si prosegue senza andare ai vantaggi o chance di break. 40-15 Ottimo diritto diritrovatosi sbilanciato. 30-15 Buon servizio al centro del bulgaro. 15-15 Tenta l’attacco di diritto il serbo: palla fuori. 0-15 Martella Nole che ne approfitta delle difese corte di. 5-4 Scappa via il rovescio di: sinelclou del set. 40-30 Infierisce sul rovescio con il back Nole:incappa in un altro errore. 30-30 Bravissimoche ricaccia viache stava provando ad attaccare da sinistra. 15-30 Doppio fallo di Nole: attenzione. 15-15 Ci prova con il rovescio il bulgaro! Nole attacca di diritto ma il classe ’90 non riesce a difendersi sulla diagonale. 0-15 CHE DIRITTO DI ...

