Calabria | Di Maio stoppa Nesci | ‘candidatura creerebbe precedente replicabile’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Le prossime elezioni regionali, complice la batosta in Umbria, continuano a creare fibrillazioni nel M5S. Con o senza il Pd nelle vesti di alleato. La settimana prossima il capo politico del Movimento, Luigi Di, tornerà a vedere i parlamentari died Emilia Romagna per sciogliere la riserva e decidere la linea da tenere. Sul fronte calabrese, in particolare, spirano venti di guerra, con deputati e senatori polemici con Die divisi tra loro, uniti per lo più solo sul disco rosso al Pd, un ‘no’ che avevano già espresso in un documento stilato ancor prima della debacle umbra.Tra gli eletti nelle liste calabresi in molti dichiarano di essere pronti ad ‘ammutinarsi’ nel caso in cui il Movimento dovesse decidere di non ritirarsi dalla corsa -anche questa è un’ipotesi sul tavolo- e affrontare le urne. ...

TgLa7 : #M5s, Di Maio: in Emilia Romagna e in Calabria ci presentiamo da soli - CossuElisabetta : RT @MarceVann: A tutti quelli che: 'Di Maio prende le decisioni da solo. È lui il solo responsabile. Non consulta #Labbase . Di Maio dimett… - desyraf70 : RT @MarceVann: A tutti quelli che: 'Di Maio prende le decisioni da solo. È lui il solo responsabile. Non consulta #Labbase . Di Maio dimett… -