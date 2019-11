Spagna | violentata da 5 uomini | ma lei è incosciente | pena ridotta per gli stupratori

Fonte : blogo

(Di venerdì 1 novembre 2019) Insi torna a parlare di pene troppo lievi per chi commette stupri di gruppo. Il nuovo caso in esame a Barcellona è quello di una ragazzina di 14 anni che, mentre era ubriaca e sotto l'effetto di droghe, è statada cinque. Poiché non ricorda bene l'accaduto a causa dello stato di incoscienza indotto da ciò che aveva assunto, laper i cinqueè stata, perché il reato è quello di abuso sessuale e non di stupro. Invece di stare in carcere per 15-20 anni, se la caveranno con 10-12 anni. Questa decisione ha immediatamente scosso l'opinione pubblica e sono sorte nuove proteste in piazza, come già era successo nel recente passato. Sconvolta anche la sindaca Ada Colau, che ha definito la condanna "oltraggiosa" e ha commentato:"Non sono un giudice e non so quanti anni di prigione si meritano, quello che so è che non è un abuso, è uno stupro"I ...

