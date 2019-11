Pensioni | dopo la proroga di Ape e Opzione donna subito il round con i sindacati

Pensioni : dopo l'Umbria verifica su Manovra 2020 - Marattin 'sarà battaglia su quota 100' : Le Pensioni anticipate tramite la quota 100 ed i fondi destinati alle famiglie tornano a riaccendere la discussione interna al governo, che si trova davanti ad una nuova verifica politica implicita dopo l'esito del recente confronto elettorale in Umbria. Non è quindi un caso se gli animi si riaccendano, mentre l'esecutivo procede ad un nuovo confronto interno. Sullo sfondo resta però l'impostazione di una legge di bilancio che non permette ...

Pensioni - la malattia del sistema : dopo i "baby" la bomba di Quota 100 sui conti : Ci sono 653mila Pensioni in pagamento da oltre 38 anni, ma grazie alle ultime manovre lacrime e sangue il...

Pensioni - sottosegretario Baretta : ‘Confronto con sindacati su Quota100 dopo ok a Manovra’ : dopo la sessione di Bilancio ci sarà un confronto tra il Governo ed i sindacati sulla riforma delle Pensioni nel suo complesso e dunque anche su eventuali modifiche alla legge Fornero, varata nel 2011. Ad annunciare l’apertura di un tavolo è stato, nelle scorse ore, il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta. Intanto, però, viene confermata la Quota 100, le cui risorse necessarie troveranno spazio nella legge di Bilancio 2020 come quelle ...

RIFORMA Pensioni/ Com'è cambiata la spesa prima e dopo la Legge Fornero : Si attendono le mosse del Governo in tema di RIFORMA delle PENSIONI. Intanto è utile guardare ad alcuni numeri della Ragioneria Generale dello Stato

Pensioni - Gualtieri : 'Aprire un tavolo per gestire il dopo Quota 100' per evitare scalone : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 ottobre 2019 vedono emergere importanti aggiornamenti rispetto alle intenzioni dell'esecutivo per la Quota 100 e la 'flessibilizzazione' delle regole di accesso all'Inps. In particolare, sono emerse nuove dichiarazioni da un'intervista rilasciata dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Sole 24 Ore, all'interno della quale si è parlato di riforma del settore previdenziale. Tra i temi chiave, non ...

Pensioni - cosa ci sarà dopo quota 100 : La misura andrà ad esaurimento a fine 2021. Italia Viva spinge per rendere strutturale l'Ape sociale, ma il rischio dietro...

Pensioni : dopo la scadenza di Quota 100 si studierà una misura diversa : Come ormai noto, il meccanismo della Quota 100 scadrà il 31 dicembre 2021: la misura elaborata dal governo Lega-M5s non verrà prorogata, come già l'Inps e l'attuale governo hanno fatto chiaramente intendere, e si inizia quindi a guardar avanti sulle possibili novità in materia previdenziale che potrebbero prenderne il posto. A margine della discussione della nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza in Senato, infatti, il ...

Riforma Pensioni - Tridico : 'Q100 non verrà prorogata dopo la naturale scadenza' : Quota 100 terminerà nel 2021 e non verrà rinnovata. È questa la principale notizia di oggi, 9 ottobre, sul tema Riforma pensioni, che tocca da vicino milioni di cittadini italiani. L'anticipo pensionistico, introdotto per il triennio 2019-2021 dal precedente Governo formato da M5S e Lega, non avrà una proroga dopo la sua naturale scadenza. Ad affermarlo senza lasciare adito a dubbi di alcun tipo è stato proprio il presidente dell'Inps Pasquale ...

Pensioni - Tridico (Inps) conferma : 'Quota 100 non sarà rinnovata dopo il 2021' : La quota 100 andrà a naturale scadenza il prossimo 31 dicembre 2021. Lo conferma il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in un'intervista rilasciata a Radio Capital in occasione della trasmissione radiofonica 'Circo Massimo'. Le novità sulle Pensioni di quest'oggi hanno per protagonista il numero uno dell'Istituto previdenziale italiano, che nel marzo scorso è succeduto a Tito Boeri. Tridico si è detto d'accordo con il nuovo ministro ...