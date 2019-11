Parco della Majella | un corso internazionale su tecnica e gestione delle catture degli

Entra con l'auto nel Parco della Reggia di Caserta e si fa il bagno : Entra in auto nel Parco della Reggia di Caserta, raggiunge la fontana di Adone e Venere e si fa il bagno. Poi pubblica tutto su Instagram. Il protagonista è un 37enne Casertano, Paolo Sforza, che già a luglio scorso era assurto agli onori delle cronache perché, vestito da senatore dell’Antica Roma, si era bagnato alla fontana di Trevi per protestare a favore dei commercianti campani vittime della malavita organizzata. Suscitando, tra gli altri, ...

Parco Nazionale della Majella - inizia l'era del nuovo presidente Lucio Zazzara : L'Aquila - Presso la sede operativa del Parco Nazionale della Majella a Badia Morronese (Sulmona), si è ufficialmente insediato il nuovo presidente Lucio Zazzara, professore di urbanistica alla Facoltà di Architettura di Pescara, che approda a questa carica dopo una lunga esperienza nel campo della pianificazione territoriale. Nel corso dell’evento sono intervenuti il Governatore Marsilio, il presidente del Consiglio Regionale ...

Torino - il Parco del Valentino trasformato nel market della droga : Federica Grippo I carabinieri di Torino hanno condotto un vasto blitz nel parco del Valentino divenuto negli ultimi tempi un vero e proprio market della droga a cielo aperto: cinque persone sono finite in manette mentre altre due sono state denunciate I carabinieri di Torino hanno effettuato nella giornata di ieri un vasto blitz all'interno del parco cittadino del Valentino, divenuto negli ultimi tempi un vero e proprio market della ...

Luca Zingaretti incontra gli studenti il 23 ottobre all’Auditorium Parco della Musica - Spazio Roma Lazio Film Commission : È il “commissario” più famoso della televisione italiana, attore di cinema e teatro, ma anche doppiatore: Luca Zingaretti, che nel mondo dello spettacolo è ormai un protagonista, sarà ospite di ArtMedia Cinema e Scuola – IMMAGINI PERSONAGGI STORIE, il progetto realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola, promosso da MIBAC e MIUR con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla crescita culturale, ideato e curato ...

Cambiamento climatico in Calabria : tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila [FOTO] : Il 16 ottobre 2019 presso il Centro Visite Cupone di Camigliatello Silano (CS) si è tenuto il convegno “Cambiamenti Climatici – tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila”. Un evento promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila, realizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana di Scienze Forestali e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero dell’Ambiente e ...

Daemon X Machina - il mecha-shooter di Marvelous si rivela un’ottima aggiunta al Parco titoli della console Nintendo : Shoji Kawamori, designer di tanti mecha dell’animazione giapponese – Ghost in the Shell, Macross, Patlabor e Gundam: Stardust Memory, per citarne alcuni – mette la sua firma su Daemon X Machina, l’ultimo gioco della giapponese Marvelous, dando vita a quello che potrebbe essere l’erede spirituale di Armored Core, il tutto sulla console ibrida di Nintendo che nell’ultimo periodo continua a regalare perle ai suoi possessori. In ...

Parco Nazionale della Sila : nasce il progetto di mappatura e valorizzazione delle “aree tranquille” : Presso il Centro Visite Cupone del Parco Nazionale della Sila, a Camigliatello Silano (CS), si è svolto il primo Focus Group del progetto “Definizione, individuazione e mappatura delle aree tranquille (Tranquillity areas mapping) nel Parco Nazionale della Sila/Area MAB UNESCO”. Nato da un Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il Parco Nazionale della Sila e il ...

ROMA JAZZ FESTIVAL 2019/ Auditorium Parco della Musica - dal 1 novembre all'1 dicembre : No borders. Migration and integration è il titolo di questa edizione. Un programma pensato per indagare la Musica JAZZ, nelle sue ampie articolazioni

Povera Matera - da Capitale europea della cultura a Parco giochi delle libertà : Roma. “Sono forte sì però sono anche fragile”, è un verso di una canzone di Elisa che abbiamo mandato tutte a qualcuno, la scorsa primavera, per dirgli, ehi, fai attenzione con me, sono più Dolce Candy che Wonder Woman, anche se sembra il contrario. Ed è, quel verso, pure la descrizione perfetta di

Milano. Inaugurati il Parco della Lambretta e la passeggiata Monsignor Vergani : Inaugurati il parco della Lambretta e la passeggiata Monsignor Baroni. Le due intitolazioni si sono svolte, nell’ambito della Milano Green

MotoGp – La strategia di Marquez e la soddisfazione di Quartararo e Viñales : le parole dei top-3 nel Parco chiuso del Gp della Thailandia : Le parole dei primi tre classificati nel parco chiuso del Gran Premio della Thailandia, tanta euforia per Marc Marquez Ottavo titolo per Marc Marquez in carriera, un trionfo quello del pilota spagnolo che si conferma campione del mondo vincendo il Gran Premo della Thailandia davanti a Fabio Quartararo e Maverick Viñales. AFP/LaPresse Nono successo in stagione per il rider della Honda, capace di prendersi la gloria anche a Buriram, ...

Cambiamenti climatici - Parco Nazionale della Sila : il 16 ottobre il convegno su tutela e gestione delle risorse : Il 16 ottobre dalle ore 9, presso il Centro Visite Cupone di Camigliatello Silano, si terrà il convegno su Cambiamento Climatico – tutela e gestione delle risorse del Parco Nazionale della Sila” promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Scienze Forestali di Firenze e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del ...