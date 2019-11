Clima | Onu | la Cop25 si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre

Decreto Legge Clima : la Cia chiede il rifinanziamento e la proroga del bonus verde per il 2020 : Rifinanziare e prorogare il bonus verde per tutto il 2020. Questa la richiesta di Cia-Agricoltori Italiani, contenuta nell’emendamento al Dl Clima presentato in prima lettura al Senato in Commissione Ambiente. Fin dalla sua introduzione il bonus verde, con la detrazione del 36% per la cura di giardini e terrazzi, ha rappresentato un importante strumento sul fronte dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del verde urbano, spiega ...

Shock Climatici in Africa : le agenzie alimentari dell’ONU sollecitano un maggiore sostegno alle popolazioni affamate : Le agenzie alimentari delle Nazioni Unite hanno segnalato che nei prossimi sei mesi 45 milioni di persone nei 16 paesi della Comunità di Sviluppo dell’Africa Australe (SADC) saranno in stato di grave insicurezza alimentare. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e il Programma Alimentare Mondiale (WFP) sollecitano interventi ...

Il Cile sospende il vertice Onu sul Clima di dicembre : Oltre al vertice Apec di novembre, il presidente Cileno Sebastian Pinera ha anche annunciato la sospensione del vertice Onu sul clima che doveva svolgersi a dicembre a Santiago del Cile. La COP25 era prevista fra il 2 e il 13 dicembre, con la presenza di oltre 2.000 partecipanti della maggior parte delle Nazioni del mondo. Una decisione presa con “profondo dolore”, ha detto Pinera, spiegando che la preoccupazione principale del ...

Decreto Clima 2020 : novità bonus rottamazione auto e moto - prodotti sfusi - trasporto scolastico : La stagione del Green news deal del Governo Conte bis è iniziata, da quando il Consiglio dei ministri ha approvato il 10 ottobre 2019 il famoso Decreto clima, conosciuto anche come Decreto Ambiente, destinato ad aprire una nuova stagione riformatrice anche in tema ambientale. Via libera quindi al provvedimento portato sul tavolo del Cdm su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha fortemente voluto ...

Decreto Clima - il bonus rottamazione esteso alle 2 ruote : Si avvicina l'"ora X" per il Decreto clima. E' attesa per oggi infatti l'approvazione del provvedimento ambientale da parte del Consiglio dei Ministri

Clima "tutelato" per decreto : rottamazione e ecobonus - ecco tutte le misure approvate : Via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento che dovrà rappresentare uno dei tre pilastri del 'Green new deal...

Approvato il "decretino" Clima : poche risorse per il bonus mobilità e salta il taglio ai sussidi fossili : C’è il ‘buono mobilità’ per i cittadini dei comuni interessati dalla procedura di infrazione comunitaria per smog che scelgono di rottamare auto e moto preferendo trasporto pubblico e bici; ci sono gli incentivi per gli esercizi commerciali che vendono i prodotti sfusi o alla spina, e c’è il fondo per la riforestazione che ha l’obiettivo di rendere più verdi le nostre città. Ma la ...

Clima "tutelato" per decreto - arrivano gli ecobonus : ecco tutte le misure approvate : Via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento che dovrà rappresentare uno dei tre pilastri del 'Green new deal...

Dl Clima nel Consiglio dei Ministri : dai green corner agli ecobonus per i motorini : Un contributo da 5000 euro per gli esercenti che attrezzeranno degli spazi (green corner) per la vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l’igiene personale, nei propri negozi. Incentivo da 500 euro dovrà essere utilizzato per un abbonamento ai mezzi pubblici o per l’acquisto di una bicicletta. Arriva poi un buono mobilità di 1.500 euro per la rottamazione delle auto Euro 3 e viene introdotto anche quello da 500 euro ...

Rottamazione auto e moto : nel decreto Clima arriva ecobonus anche per le due ruote : Rottamazione, arriva l'eco-bonus anche quella dei motocicli e per gli scuolabus a basso impatto ambientale. L'ultima versione della bozza di decreto clima, che passerà al vaglio del...

Decreto Clima : eco-bonus rottamazione<br> anche per i motocicli : L'ultima bozza del Decreto clima che sta circolando in queste ore e dovrebbe essere quella che arriverà domani in Consiglio dei Ministri prevede l'estensione dell'eco-bonus anche a chi rottama un motociclo. In particolare è previsto un buono mobilità di 1500 euro per chi rottama auto euro 3 e di 500 euro per chi rottama un motociclo euro 2 e 3 a due tempi. Per questa misura vengono stanziati 255 milioni di euro. I soldi si potranno usare per ...

Bonus rottamazione - sul decreto Clima i buoni per auto 3 e motorini : L’ultima versione del provvedimento atteso giovedì in Consiglio dei ministri conferma il buono mobilità di 1.500 euro per la rottamazione delle auto Euro 3 e 500 euro per i motocicli euro 2 e 3 a due tempi

Bonus trasporti - rifiuti - alberi : ecco quali sono le misure previste dal decreto Clima Salvare la Terra : le 10 azioni quotidiane : La nuova bozza del dl istituisce una cabina di regia di Palazzo Chigi sui cambiamenti climatici. Spazio anche per rimboschimento ed educazione all’ambiente nelle scuole

Dl Clima - le misure : bus ecologici - rottamazione auto (bonus di 1.500 euro) e scuole : Scende a 1.500 euro il «bonus mobilità» per rottamare le vecchie auto e dotarsi di un abbonamento ai mezzi pubblici, ma scatta dal 2019, con una prima dotazione di 5...