Alcuni Google Pixel 3 XL ricevono le patch di novembre 2019 | per errore

Google Home - l’aggiornamento ha reso Alcuni speaker inutilizzabili : (Foto: Google ) L’ultimo aggiornamento di Google Home ha lasciato a piedi molti smart speaker che sono diventati letteralmente inutilizzabili , ma il gigante di Mountain View ha già promesso un fix per andare a sistemare l’infortunio tecnico nel più breve tempo possibile e ha anche allargato il programma di sostituzione gratuita fuori garanzia. Come accorgersi se il proprio speaker è affetto dalla problematica? I quattro led di stato rimangono ...

Lunedì Alcuni utenti potranno provare in anteprima i Google Pixel 4 a Mountain View : Il team di Google ha organizzato per Lunedì 21 ottobre 2019 a Mountain View, direttamente nel quartier generale dell'azienda, un evento per i Google Pixel 4 L'articolo Lunedì alcuni utenti potranno provare in anteprima i Google Pixel 4 a Mountain View proviene da TuttoAndroid.