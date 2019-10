Manovra | bozza | escluse da plastic tax siringhe classificate da Commissione unica

Manovra - torna piena rivalutazione per le pensioni tra 1.500 e 2mila euro. Stretta sulle auto aziendali. Le novità dell’ultima bozza : torna la piena rivalutazione per le pensioni tra i 1.500 e i 2mila euro, quelle cioè tra tre e quattro volte il minimo. A prevederlo è l’ultima bozza della legge di Bilancio, risultato dei vertici di maggioranza che si sono tenuti martedì e mercoledì a Palazzo Chigi. Sul fronte dei nuovi balzelli, nel testo c’è una Stretta sulle auto aziendali: lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso ...

Manovra 2020 : ecco le misure inserite e la bozza della Legge di bilancio : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. Il lungo iter della Legge di Manovra 2020 è in corso, e ha portato al varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Si compone di 93 articoli la prima bozza della Legge di bilancio 2020, diffusa nelle scorse ore. Un testo concordato nell’ultimo vertice di Governo tenutosi a Palazzo Chigi, da cui è ...

La Manovra economica verso la versione definitiva. Ecco cosa contiene l'ultima bozza : Prende forma Prende forma la manovra economica del governo giallo-rosso. Nell’ultima bozza del documento ci sono lo stop all’aumento della cedolare secca sugli affitti, si ferma la stretta sulla Flat tax per i lavoratori autonomi e nuove risorse per il piano Impresa 4.0 ma per investimenti che siano sostenibili dal punto di vista ambientale. Il vertice di maggioranza di ieri ha corretto il disegno di legge di Bilancio, approvato ...

Manovra - la bozza : giù le detrazioni Irpef oltre i 120mila euro - “carta bimbi” per le famiglie e taglio del cuneo fiscale sotto i 35mila euro : Graduale azzeramento delle detrazioni Irpef a partire dai 120mila euro di reddito, “carta bimbi” da 400 euro al mese, taglio del cuneo fiscale per 4,5 milioni di lavoratori. Sono alcune delle misure contenute in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Nel riordino delle tax expenditures si parte con un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti ...

Manovra - bozza decreto fiscale : stretta sul contante dal pos ai superbonus : Il duello all’evasione è vivo nella bozza del decreto fiscale: limita l’uso del denaro contante a mille euro. La Manovra economica 2020 parte con un déjà-vu sull’uso del contante, reintroducendo le limitazioni del denaro liquido proposte dal Governo Monti. Precisamente il decreto fiscale prevede per i primi due anni una riduzione del contante da 3 mila a 2 mila euro; poi scatterà dal primo gennaio 2022 la soglia dei mille euro. Al momento ...

Cosa c'è nella bozza della Manovra varata a tarda notte dal governo : Quasi cinque ore di riunione non bastano a sciogliere i nodi ancora aperti e ricomporre le divisioni interne alla maggioranza di governo sulle misure anti evasione, fortemente volute dal premier Giuseppe Conte, che incassa la sponda del titolare dell'Economia, Roberto Gualtieri (e dei dem). Ma i fronti aperti da renziani e pentastellati sul tetto al contante (norma su cui si starebbe ragionando per raggiungere una intesa, riferiscono fonti ...

Titoli e aperture : i quotidiani in edicola raccontano cosa c'è nella bozza della Manovra licenziata a notte fonda : È stata licenziata la bozza della manovra da inviare alle Unione Europea. E Quota 100 resta. Fissato intanto il tetto per le operazioni in contanti: mille euro. Ma nel frattempo sulle tasse prosegue il duello tra il premier Giuseppe Conte (“Basta diktat!” ed esorta ad una lotta più coraggiosa a chi non paga le tasse) e l'asse Renzi-Di Maio. Non c'è infine accordo sul carcere agli evasori mentre il taglio del cuneo fiscale è solo per i ...

**Def : bozza maggioranza - in Manovra industria 4.0 - ecobonus e sismabonus** : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – La maggioranza impegna il Governo a prevedere misure, nella prossima legge di bilancio, “a sostegno degli investimenti, allocando maggiori risorse per gli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e territoriali, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l’innovazione, la sostenibilità ambientale, la riduzione del divario tra il sud e il nord e a potenziare le infrastrutture ...