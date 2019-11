Manovra 2020 | via libera Governo Cartine | Plastic e Sugar tax | ma Conte meno

Di Maio difende la Manovra e rilancia sull'acqua pubblica : "Prima legge del 2020" : “Ottimo lavoro di squadra”. Con queste parole Luigi Di Maio giudica l’operato dell’esecutivo giallo-rosso sulla legge di Bilancio. Il capo politico del M5s, su Facebook, spiega che sulla manovra il suo partito è più soddisfatto “rispetto all’inizio” e sottolinea che il governo “ha fatto un ottimo lavoro di squadra, ma se è cambiata molto, se le multe sui pos sono state ...

Manovra - arriva la nuova Imu : i sindaci potranno azzerarla. Prima rata del 2020 sarà la metà del 2019 : Basta Imu e Tasi: con la Manovra arriva la “nuova Imu“, che unifica le due imposte e, nelle intenzioni dichiarate del governo, non dovrebbe aumentare il carico fiscale sul mattone. L’aliquota base, però, aumenta dal 7,6 all’8,6 per mille e i sindaci avranno spazio per Manovrarla fino a un massimo del 10,6 per mille salvo il prossimo anno quando quei Comuni che già avevano portato al massimo il peso di entrambe le tasse ...

Dalle auto aziendali al bonus facciate - novità e conferme della Manovra 2020 : Molte new entry tra le misure contenute nella legge di bilancio ormai in pista di lancio. E molte le conferme, che hanno quindi resistito al confronto politico interno alla maggioranza sulle priorità. Su tutte, lo stop all'aumento dell'Iva, un obiettivo a cui sono destinati 23 dei 30 miliardi di euro della manovra. Durante il ponte di Ognissanti rush finale per definire il testo del Ddl atteso in commissione Bilancio del Senato da lunedì 4 ...

Tassa su auto aziendali in Manovra 2020/ Dal 30% al 60% : bufera Governo - ma Conte.. : Tassa su auto aziendali in Manovra 2020: bufera contro il Governo, Renzi si oppone e Conte fa, parziale, retromarcia. Dal 30% al 60% sul 'fringe benefit'

Pensioni ultima ora : M5S - Opzione Donna entra in Manovra 2020 : Pensioni ultima ora: M5S, Opzione Donna entra in Manovra 2020 Pensioni ultima ora: non solo Quota 100. Adesso i riflettori si accendono su un’altra misura che consente in particolare alle donne l’accesso alla pensione: Opzione Donna. L’argomento è seguito da tempo, con attenzione, dalla deputata del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni. Opzione Donna inserita in prossima Legge di ...

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

Manovra - cosa cambia per le famiglie nel 2020 : non c’è la ‘carta bimbi’ - il bonus bebè è per tutti e aumenta il voucher nido per i redditi bassi : Il bonus bebè diventa universale. Il voucher per gli asili nido raddoppia per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, passando dagli attuali 1.500 euro a 3mila euro. Mentre per l’assegno unico, al di là che si chiamerà o meno ‘carta bimbi‘, bisognerà aspettare un altro anno. Sono queste le principali novità previste nell’ultima bozza della Manovra giallorossa per le famiglie, dove sono stati aggiunti 600 milioni di euro, ...

Manovra 2020 : ecco le misure inserite e la bozza della Legge di bilancio : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. Il lungo iter della Legge di Manovra 2020 è in corso, e ha portato al varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Si compone di 93 articoli la prima bozza della Legge di bilancio 2020, diffusa nelle scorse ore. Un testo concordato nell’ultimo vertice di Governo tenutosi a Palazzo Chigi, da cui è ...

Manovra 2020 - nuovo accordo : cedolare secca resta al 10% - aumenta tassa sulle vincite : Dopo un vertice di circa due ore il Governo è giunto ad un nuovo accordo sulla Manovra 2020, il cui impianto resta in sostanza lo stesso. Alcune limature sono entrate nella Legge di bilancio, che a questo punto dovrebbe essere impostata nella sua ossatura. L’impianto della Manovra resta quello che si conosce: l’accordo sostanziale c’è. L’incontro è avvenuto in un clima assolutamente tranquillo. Andiamo avanti determinati, ...

Meno tasse in Manovra e aiuti a famiglie - partite Iva e affitti : ecco cosa cambia Nel 2020 riforma dell’Iva e dell’Irpef : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Pensioni e LdB 2020 - l'altolà della Cisal : 'La Manovra non va' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 ottobre 2019 vedono emergere nuove critiche sull'impostazione della legge di bilancio ed in particolare sul comparto previdenziale da parte delle parti sociali e dell'opposizione. In particolare, a rimarcare la necessità di un intervento correttivo è la Cisal, che nella giornata di ieri ha aperto il proprio Consiglio Nazionale offrendo nuovi spunti di riflessione sulla vicenda. Ma ad esprimere ...

Pensioni : dopo l'Umbria verifica su Manovra 2020 - Marattin 'sarà battaglia su quota 100' : Le Pensioni anticipate tramite la quota 100 ed i fondi destinati alle famiglie tornano a riaccendere la discussione interna al governo, che si trova davanti ad una nuova verifica politica implicita dopo l'esito del recente confronto elettorale in Umbria. Non è quindi un caso se gli animi si riaccendano, mentre l'esecutivo procede ad un nuovo confronto interno. Sullo sfondo resta però l'impostazione di una legge di bilancio che non permette ...

Meno tasse in Manovra e aiuti a famiglie Nel 2020 riforma dell’Iva e dell’Irpef : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Clausole di salvaguardia - l'incubo Iva si rinnova (anche con la Manovra 2020) : L'aumento Iva solo rinviato? Nella Manovra economica che il governo giallorosso ha concordato con l'Europa sono inscritte...