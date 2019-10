Maltempo | le foreste rinascono dopo la tempesta Vaia

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Ad un anno dalladi vento, che nell’ottobre 2018 ha devastato 42.500 ettari dialpine, con l’obiettivo di ricreare i boschi abbattuti Rete Clima, l’ente no profit che promuove azioni di CSR e di sostenibilità nel settore privato e degli appalti pubblici, ha dato il via al progetto “Ancora Natura”. Sostenuto grazie ad un fundraising tra aziende, associazioni e cittadini e realizzato in collaborazione con PEFC Italia (organismo garante della certificazione di gestione sostenibile del patrimonio forestale e dei suoi prodotti) e con Assofloro (Associazione nazionale dei florovivaisti), il progetto di Rete Clima coinvolge le 4 Amministrazioni locali delle 4 Regioni colpite, cioè Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Lombardia. Queste saranno supportate in altrettanti progetti di forestazione e gestione attiva del territorio che permetteranno di mettere in ...