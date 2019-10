Incendio sul treno | muoiono decine di passeggeri | è strage in Pakistan

Il rapporto sull’Incendio della Grenfell Tower accusa i vigili del fuoco : I risultati di un'inchiesta ufficiale lunga due anni criticano duramente la gestione dell'incendio di Londra in cui morirono 72 persone

C’è un Incendio sul tetto della Cavallerizza Reale - a Torino : Questa mattina verso le 7.45 è iniziato un incendio sul tetto della Cavallerizza Reale, storico complesso architettonico del centro di Torino, riconosciuto patrimonio dall’Unesco e occupato da alcuni anni da collettivi. Al momento non si hanno notizie di feriti. La Stampa scrive che

Palermo : comandante Vigili fuoco sul luogo Incendio - 'non ci sono feriti' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Al momento non si registrano feriti, io sono qui sul posto per verificare di persona quanto sta accadendo. Per ora è tutto sotto controllo. Abbiamo aiutato ad evacuare alcuni disabili che abitano al quinto piano". A parlare con l'Adnkronos è il comandante provinciale

Almeno una persona è morta in seguito a un Incendio nel campo profughi di Moria sull’isola di Lesbo - in Grecia : Domenica 29 settembre Almeno una persona è morta in seguito a un incendio in un campo profughi a Moria, sull’isola di Lesbo, in Grecia. Nel campo sono stanziate circa 12mila persone che vivono in condizioni molto precarie, in tendopoli e

Grecia - Incendio sul traghetto diretto a Venezia : panico tra i 600 passeggeri a bordo : Paura per i 600 passeggeri del traghetto Olympic Champion partito dal porto di Igoumenitsa in Grecia e diretto a Venezia. Poco dopo la partenza è scoppiato un grosso incendio nella zona del ponte auto, che ha costretto la nave a rientrare in porto. Nessun ferito, solo 2 persone ricoverate per problemi respiratori.Continua a leggere

Sarno - Incendio sul monte Saretto : cittadini evacuati e scuole chiuse : Un incendio di ingenti proporzioni è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 settembre 2019, intorno alle ore 18.00 circa sul monte Saretto nel comune di Sarno, piccolo centro abitato della provincia di Salerno, precisamente in zona località San Martino, proprio a due passi dal palazzo di Città. Evacuate 200 persone In via precauzionale, gli uomini del corpo nazionale dei vigili del fuoco, giunti sul posto per domare le fiamme e ...

Esplosione e Incendio in ditta cannabis light/ Video - Trezzano sul Naviglio : 3 feriti : incendio in una ditta di cannabis light a Trezzano sul Naviglio: ferito padre e due figli. Uno dei ragazzi è in gravissime condizioni.

Incendio in un’azienda di cannabis a Trezzano sul Naviglio : tre feriti. FOTO : Il rogo è divampato in una ditta che si occupa di commercializzare infiorescenze di canapa con principi attivi entro i limiti di legge. Un dipendente è in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti le cause sarebbero accidentali