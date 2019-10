Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | Franzi scopre la verità su Tim e fa un patto

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Si fanno sempre più interessanti lesulla sedicesima stagione di, al via in Germania il prossimo 7 novembre. Gli ultimi spoiler sulle trameaprono infatti a scenari molto interessanti, lasciando intendere che al centro di tutto ci sarà un oscuro segreto proveniente dal passato di Christoph (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà nelle prossime puntatedi Sturm der Liebe!puntate: Tim figlio di Christoph e gemello di Borise Tim,d’amore © ARD/Christof Arnold Come vi abbiamo anticipato, il nuovo protagonista maschile della sedicesima stagione di– al via con la puntata 3265 (in onda in Germania il prossimo 7 novembre) – sarà Tim Degen (Florian Frowein), il misterioso gemello di Boris. Questo nuovo personaggio entrerà in scena nel corso della puntata 3225, ...

AntonellaRizzi6 : RT @TRacconto: Non disdegnar le nuvole Di candore avvolgono il cielo Strette tra le braccia del firmamento celano coltre La furia della tem… - CiccioCampagna : RT @TRacconto: Non disdegnar le nuvole Di candore avvolgono il cielo Strette tra le braccia del firmamento celano coltre La furia della tem… - MBerberi : RT @TRacconto: Non disdegnar le nuvole Di candore avvolgono il cielo Strette tra le braccia del firmamento celano coltre La furia della tem… -