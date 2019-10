Sulla Libia non si cambia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Una (quasi) perfetta continuità. Con gli accordi stipulati dal governo Gentiloni, quando al Viminale sedeva Marco Minniti. E in qualche modo con Matteo Salvini, che di quella politica è stato sponsor e l’ha esasperata, stirandola fino alle estreme conseguenze. Il memorandum firmato nel 2017 con ladall’Italia e in scadenza il prossimo 2 novembre verrà rinnovato pressoché integralmente dai giallorossi. “Il governo intende lavorare per modificare in meglio i contenuti – ha spiegato Luigi Di Maio - gli interventi guarderanno con particolare attenzione ai centri ed alle condizioni dei migranti”. Ma la sostanza non cambierà. Il pacchetto di intese di circa 500 milioni di euro che prevede il finanziamento dei campi di transito, l’addestramento della guardia costiera libica, la fornitura di mezzi e motovedette, oltre ...

