Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) È nato il giorno dei morti, ma Enrico “da Pontremoli, che il 2 novembre compie 80, è sempre stato vivo più di tutti. “El ga tuto quel che mi no poso soportar: el magna, el bevi, el va in giro de notte, el xè carigo de babe, el scometi sui cavai come ti. Ma mi lo tegno perché el xè el meo portier del mondo…”, sono le parole in vernacolo triestino con cui lo descriveva Nereo Rocco, suo allenatore al Milan, racchiudendo in poco spazio due grandi verità: l’uomo dai grandi baffi e le larghe spalle non si è mai fatto mancare niente, ma se lo è potuto permettere, in ragione di un fisico e di un talento fuori dall’ordinario.Pontremoli è terra di confine: alta Toscana che guarda alle Apuane, all’incrocio tra il mare della Liguria e l’Appennino ...

HuffPostItalia : Ricky Albertosi, 80 anni a volo d’angelo - tonygambler7 : È passato in sordina purtroppo l'80esimo comp. di #Albertosi. Il portiere di Mexico 70 e dei tre pacchetti di Marlb… - CanonF1 : Auguri, magico scriteriato Ricky! Enrico Albertosi compie 80 anni: «Il no di Riva alla Juve fregò soprattutto me» -