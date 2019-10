Quando sono i bambini a difendere le madri picchiate dai mariti

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) La denuncia è arrivata dal figlio, un bambino che ha appena dieci anni, ed è la seconda in pochi giorni ad arrivare alle cronache. L’ultimo caso a Firenze, il precedente a Reggio Emilia, in entrambe le occasioni i, continui testimoni delle violenze nei confronti delle, hanno chiesto soccorso per loro. A Firenze le botte alla moglie erano scattate durante una lite per motivi economici, la seconda in 24 ore. Il bimbo, insieme alla sorella, ha assistito alla scena e ha chiamato la polizia denunciando quanto stava succedendo. Il padre, un uomo di 63 anni, è stato fermato con le accuse di maltrattamenti aggravati in famiglia e minacce a pubblico ufficiale. All’arrivo degli agenti, secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, il bimbo è uscito sulle scale ed era in evidente stato di choc. Il padre si è messo sulla porta di casa e ha cercato di non farli entrate minacciandoli e ...

