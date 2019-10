Napoli | pari e rabbia con l' Atalanta | finisce 2-2 ma è scandalo al Var

Live Napoli-Atalanta 2-2 Scandalo al Var per il pari di Ilicic : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Sconcerti : “Il pari non ha molta importanza tecnica - il Napoli era stanco” : Giustifica la prestazione e il pareggio del Napoli a Ferrara, Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, parlando di un Napoli stanco Non darei molta importanza tecnica ai pareggi di Juve, Inter e Napoli. Erano stanchi Inter e Napoli In una giornata dove da più parti piovono critiche sulla formazione di Ancelotti e sul giudizio giudicato troppo benevolo del mister a fine partita, l’editorialista del Corriere non fa drammi, solo ...

Serie A - Atalanta 7-1 all'udinese - pari Spal-Napoli e Cagliari-Torino : Sette gol dell'Atalanta sull'Udinese, pareggi per il Napoli in casa della Spal e tra Cagliari e Torino nelle gare delle 15 valide per giornata Serie A

La domenica in Serie A. Atalanta spettacolo - Napoli solo un pari : Segna Nandez (prima rete del cagliaritano in Serie A) ma Zaza risponde. Finisce 1-1 la sfida Torino-Cagliari. Non approfitta dei

Live Spal-Napoli 1-1 : pari e polemiche all'intervallo : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Live Salisburgo-Napoli 1-1 Il primo tempo è in parità : Riprende questa sera dall'Austria la corsa del Napoli alla conquista di un posto negli ottavi di finale di Champions League. I partenopei sono al momento primi nella classifica del Gruppo E con 4...

Quinto e sesto episodio di 1994 - Berlusconi tra la Sardegna e Napoli : arriva l’invito a comparire (foto e video) : Col Quinto e sesto episodio di 1994, la serie originale Sky nata da un'idea di Stefano Accorsi e dedicata agli anni della fine della Prima Repubblica, il racconto scivola nella seconda parte di un anno che ha visto l'Italia guidata dal primo governo di destra della storia repubblicana italiana, con una maggioranza composta da Lega Nord, Alleanza Nazionale (per la prima volta gli ex missini all'esecutivo), reduci della Democrazia Cristiana ...

Napoli : spari nel negozio al Mercato - panettiere ferito alle gambe : Intorno alle ore 12 un 47enne del quartiere Mercato è stato raggiunto da un colpo d?arma da fuoco alla gamba sinistra. Il fatto è avvenuto in via Giacomo Savarese, dove il ferito...

Un altro pari per il Napoli di Ancelotti : Lo 0-0 tra Torino e Napoli muove la classifica ma scontenta entrambe. La gara, valida per la settima giornata di

La prima volta di Cinalli : «Da Napoli a Parigi in camice e cravatta» : Il primo intervento chirurgico al quale partecipò, Giuseppe Cinalli - oggi primario di Neurochirurgia all'ospedale Santobono - non lo dimenticherà mai. Era ancora uno specializzando...

Napoli - agguato in ospedale : le immagini degli spari e della fuga dei pazienti : Casco in testa e pantaloni bianchi. Così, armato di pistola, un sicario la notte tra il 16 e il 17 maggio scorso è entrato nel cortile dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli ed ha aperto il fuoco sulla folla. Ha sparato ad altezza uomo mentre i pazienti fuggivano. Un video, diffuso oggi dai Carabinieri di Napoli, ricostruito grazie alle telecamere del presidio e a quelle della videosorveglianza, riprende i momenti principali del fatto: ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti commenta la vittoria : il tecnico svela cosa ha detto a Klopp. Siparietto su Meret : “Con il Liverpool è sempre difficile, fino all’ultimo. C’era da fare una partita di sacrificio, senza perdere. Abbiamo provato a forzare la giocata, verticalizzando di più su Lozano. La partita è stata sempre in equilibrio, la squadra mi è piaciuta molto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Liverpool in Champions League. “Soprattutto nel ...