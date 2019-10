Manovra | Di Maio | “Intese da trovare su partite Iva” E rilancia polemica sui fondi a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Sulla legge di bilancio “dobbiamo fare ancora dei passi avanti, non c’è ancora l’accordo sulleIva, sul regime forfettario che dobbiamo sistemare. Oggi ci sarà spero l’ultimo vertice di maggioranza per chiudere la legge di bilancio e mandarla in Parlamento”. A dirlo Luigi Diparlando con i cronisti in Senato, che poiil tema deia Radio Radicale: “Ci sono di nuovo otto milioni di euro l’anno per tre anni per Radio Radicale, che ha già ricevuto milioni di contributi dallo Stato. Quegli otto milioni diamoli ai terremotati”, ha concluso. L'articolo, Di: “Intese dasuIva”. Esuia Radio Radicale proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : In questa manovra economica il governo abusivo si sta inventando la qualunque, e penso che gli Italiani non abbiano… - matteosalvinimi : #Salvini: in questa manovra si stanno inventando la qualunque, temo che gli italiani non abbiano la pazienza di asc… - fattoquotidiano : Manovra, Di Maio: “Stiamo lavorando a un evento in Umbria con Conte, Zingaretti e Speranza per spiegare i dettagli” -