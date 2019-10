Auto, Fca: in corso dialogo Psa-Peugeot

"Sono indiscussioni intese a creare un gruppo tra i leader mondiali della mobilità". E' quanto fa sapere Fca, in una nota. La nota giunge a seguito delle notizie circa "una possibile operazione strategica tra il gruppo Psa e il gruppo Fca". L'azienda non fornisce ulteriori dettagli e afferma di non avere "al momento altro da aggiungere".(Di mercoledì 30 ottobre 2019)