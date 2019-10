Sia lode a Herling

Così l’Umbria fa esplodere l’amletismo grillino : chi Siamo e dove andiamo? : Roma. Prima urlavano “vaffanculo” e “governo ladro”, adesso che governano loro non sanno più che dire e tracollano nei consensi. È impietosa l’analisi di Gregorio De Falco, Nicola Biondo e Gelsomina Vono – ex parlamentari e membri dello staff del M5s per varie ragioni fuoriusciti dal Movimento – all