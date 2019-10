Sebago | i modelli Campsides reinterpretati con le lane degli indiani d’America di

Fonte : gqitalia

(Di martedì 29 ottobre 2019) Dopo aver rivisitato il mocassino Dan con 10 Corso Como,, marchio di calzature e abbigliamento fondato nel 1946 nel Maine, presenta la prima co-lab con Pendleton, il leggendario brand americano di tessuti in lana. Due marchi storici si uniscono per una capsule collection che unisce East e West Coast, in un’alternanza di pelli eche affonda le proprie radici nelle geometrie, nei colori e nelle tradizioni dei nativo-americani. Tremila miglia attraverso gli Stati Uniti, dal Pacifico all’Atlantico, dalla Portland dell’Oregon – dove Pendleton fu fondata nel 1863 – alla Portland del Maine, culla di un’antica sapienza artigianale nella produzione dei mocassini in pelle, per unire due culture geograficamente lontane, con codici e stili ben definiti, e dare vita al progettoX Pendleton. La collezione comprende cinquedi ...