Record dell’alpinista Nirmal Purja | scala tutte le 14 vette sopra gli 8mila in soli 7 mesi

Fonte : fanpage

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il 36enne l'alpinista nepaleseha segnato un nuovonel mondo dellate raggiungendole 14gliin appena 7. L'impresa, avviata nell'aprile scorso, si è conclusa nel scorse ore con la conquista della cima del Monte Shishapangma, a 8.027 metri di quota.

