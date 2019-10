Mafia | Palermo | due strade intitolate a sindacalisti uccisi 2

Mafia - 50 anni fa il furto del Caravaggio a Palermo : storia di un quadro diventato mitico : Di sicuro c’è solo che fu un lavoretto facile facile: una finestra a piano terra, nessun inferriata e neanche l’ombra di un allarme. Solo un cancello da scavalcare, un taglierino per incidere la tela e un tappeto dentro cui arrotolarla, per proteggerla dalla pioggia. Già, la pioggia: in effetti fu la parte più difficile di tutta questa storia. Pioveva incessantemente a Palermo quella notte tra il 17 e il 18 ottobre del 1969. Ed è per ...

Mafia : Procuratore Palermo - ‘nessun nuovo caso Saguto - caso isolato’ : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – L’arresto dell’amministratore giudiziario arrestato dalla Dia, Maurizio Lipani, per peculato e autoriciclaggio, “è un caso isolato”. “Non si tratta di un sistema o di un nuovo caso Saguto: siamo di fronte a un singolo episodio che riguarda un amministratore giudiziario che si è impossessato di somme dell’amministrazione giudiziaria”. A parlare con i cronisti è ...

Mafia : processo ‘Black cat’ - condannata la cupola di provincia di Palermo : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Condanne per quasi tre secoli di carcere e alcune assoluzioni nel processo d’appello denominato ‘Black cat’ di Palermo che ha visto alla sbarra la vecchia Mafia della provincia. La prima sezione della Corte d’appello di Palermo ha riformato in parte la sentenza di primo grado del Gup Fabrizio Anfuso. Due gli assolti: Saverio Maranto, che aveva avuto 11 anni e sei mesi, e Giuseppe ...

Mafia : 21 anni fa omicidio Mico Geraci - sindaco Palermo ‘attendiamo nomi sicari’ : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – “Ancora una volta vogliamo rinnovare la memoria di Mico Geraci, uno dei tanti sindacalisti che persero la vita per affermare i diritti dei lavoratori e la legalità di un territorio dove la Mafia si mescolava con politica, affari e perversione, anche istituzionale. La Mafia lo uccideva ventuno anni fa e ancora attendiamo di conoscere i nomi dei sicari dell’agguato. Ricordarlo è importante non ...

Mafia : Orlando - ‘Palermo non dimentica uccisione piccolo Claudio Domino’ : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “33 anni fa la barbara uccisione di Claudio Domino. Palermo non dimentica quella barbarie e anche nel nome di Claudio e dei tanti bambini e ragazzi innocenti uccisi dalle mafie continua un percorso di liberazione e affermazione della cultura della vita”. Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.L'articolo Mafia: Orlando, ‘Palermo non dimentica uccisione piccolo Claudio Domino’ ...

Mafia : processo trattativa - Di Pietro al bunker Ucciardone di Palermo : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – L’ex pm di Mani pulite Antonio Di Pietro è arrivato all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove oggi sarà ascoltato come testimone al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. A chiedere la deposizione dell’ex magistrato è stata la difesa del generale Mario Mori. Prima di Di Pietro sarà sentito Giacinto Siciliano, l’ex direttore del carcere Opera di ...

Legislazione antiMafia - Prefetto Palermo incontra 15 sindaci olandesi : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – Su richiesta dell’Ambasciatore dl Regno dei Paesi Bassi il Prefetto di Palermo Antonella De Miro ha incontrato nel pomeriggio di oggi 15 sindaci olandesi “interessati a conoscere la Legislazione italiana di repressione e prevenzione del fenomeno mafioso e delle possibili infiltrazioni criminali nell’economia legale”. “Il Prefetto ha illustrato la Legislazione del doppio ...

Mafia : il ritorno di Contorno a Palermo - in AntiMafia il botta e risposta con Salvo Andò (2) : (AdnKronos) - L'ex mafioso della famiglia di Santa Maria di Gesù di Palermo, dopo la collaborazione con la giustizia di Tommaso Buscetta cominciò a raccontare ai magistrati di Palermo i retroscena della Mafia. Anche nell'ambito della indagine sulla Pizza connection coordinata da Giovanni Falcone. Ne