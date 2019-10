Lo spacciatore con il reddito di cittadinanza e la Porsche

Fonte : agi

(Di martedì 29 ottobre 2019) Un pusher con lae ildiè stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Siracusa che gli hanno sequestrato 327 dosi di cocaina. L'uomo è stato arrestato a Floridia mentre era a bordo della suaMacan. Il fiuto del cane antidroga "Aquila" ha consentito di trovare i 120 grammi di droga nascosti in doppi fondi ricavati in lattine di bevande e in un piccolo estintore, nonché più di mille euro in contanti nella cappa della cucina dell'abitazione dell'uomo.

