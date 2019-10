Interessati a Huawei Nova 5T? Ecco il bundle proposto da Amazon

Qualcomm afferma di aver ripreso le vendite a Huawei - ma solo per i prodotti non Interessati dall’embargo : Il CEO di Qualcomm Steve Mollenkopf, ha recentemente rilasciato un'intervista a Caixin durante la quale ha lasciato intendere che la società aveva ripreso le vendite e le spedizioni a Huawei, ma solo per i prodotti non interessati dall'embargo commerciale statunitense. L'amministratore delegato di Qualcomm ha inoltre suggerito che la società americana sta lavorando a una soluzione a lungo termine, ma ciò richiederà l'approvazione del governo ...