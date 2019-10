Homo faber | dicevano

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 29 ottobre 2019) Leggendo sceneggiature mi sono reso conto di una grande difficoltà degli scrittori, ovvero trasformare in immagini qualcosa che accade con i computer o Internet. Negli anni i registi hanno usato trucchi più o meno riusciti, dai movimenti di camera ai rendering della grafica in cui non si capisce un picchio, ma spiega se le cose vanno bene coi colori. Poi hanno creato la figura dell’hacker che nell’ambiente informatico viene deriso tout court sia perché non usa mai il mouse, sia perché quello scrivere freneticamente righe di comando non ha alcuna attinenza con come l’hacking funziona davvero. E del resto, oggi è questa la realtà Un mondo che sembra immobile, eppure fa e conclude cose gigantesche. Rapine da miliardi di dollari che non sollevano un filo d’aria, truffe milionarie che non fanno alzare chi le compie dalla sedia, aziende con fatturati importanti che se viste ...

