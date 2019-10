Ha ancora senso parlare di “regioni rosse”?

Fonte : wired

(Di martedì 29 ottobre 2019) (foto: Fototeca Gilardi/Getty Images) Addio definitivo a un luogo comune. Con tutti i doverosi onori delle armi, ma anche con la nuova convinzione che la prima lezione che occorre trarre dai risultati delle Regionali in Umbria sia proprio questa. Va messa in soffitta, una volta per tutte, la retorica delle roccaforti rosse che si era aperta quasi mezzo secolo fa, con le elezioni del giugno 1975. Ora si passa alla stagione del realismo, degli egoismi, del voto di pancia, di una giunta che a Perugia prende l’aspetto dell’opposizione al governo Conte: sovranista o nazional-populista, come si dice in questi giorni, tra politologi; di destra liberista, come sarebbe più esatto definirla politicamente. Con malinconia o sarcasmo, a seconda dei punti di vista, possiamo andare a rileggerci ciò che scrivevano i giornali nell’estate del 1985. “L’ Italia volta pagina… ...

dbollini : @LucianoDavite @Milestemplaris Io parlavo di crescita economica alla quale non è corrisposta una parallela crescita… - Daniela19633 : RT @santini1965: #umbria,nonostante la débâcle i poltronari non arretrano di un mm:”È ora concentriamoci sul governo” come se niente fosse… - InzaghiPippa : @Adnkronos Per fortuna c'è ancora qualcuno con un po' di senso della realtà un quel partito. -