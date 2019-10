Euro 2020 | partita a porte chiuse per la Bulgaria | decisione in seguito ai cori razzisti

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : la Virtus Bologna cerca il riscatto - Trento sul difficile campo dell’Unicaja Malaga : Si avvia al giro di boa l’EuroCup 2019-2020, con la quinta giornata che, domani, vede in campo altre due italiane dopo le sfide che tra qualche ora coinvolgeranno Venezia e Brescia. Si ripresenta sul parquet del PalaDozza la Virtus Bologna, mentre Trento è attesa da una trasferta difficile ed estremamente fascinosa, a Malaga contro l’Unicaja. SEGAFREDO Virtus Bologna-AS MONACO (Mercoledì 30 ottobre, ore 21)Dopo la sconfitta in ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : la Virtus Bologna cerca il riscatto - Trento sul difficile campo dell’Unicaja Malaga : Si avvia al giro di boa l’EuroCup 2019-2020, con la quinta giornata che, domani, vede in campo altre due italiane dopo le sfide che tra qualche ora coinvolgeranno Venezia e Brescia. Si ripresenta sul parquet del PalaDozza la Virtus Bologna, mentre Trento è attesa da una trasferta difficile ed estremamente fascinosa, a Malaga contro l’Unicaja. SEGAFREDO Virtus Bologna-AS MONACO (Mercoledì 30 ottobre, ore 21) Dopo la sconfitta in ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Mi brucia ancora - Pedersen però è stato più forte. Nel 2020 punto agli Europei - ma al Mondiale 2021 ci riprovo” : E’ passato un mese dalla prova in linea dei Mondiali di Ciclismo e da quella domenica rimasta ancora nella testa di tanti sportivi italiani. Anche il principale protagonista ha fatto fatica a cancellare quel momento, quella volata, quel secondo posto che lascia tanto amaro in bocca. Matteo Trentin ha assaporato l’idea di vestire la maglia iridata, finita poi sulle spalle del danese Pedersen. Il ciclista Trentino è stato intervistato ...

DIRETTA Alba Berlino-Milano - Eurolega basket 2019-2020 : orario - tv - streaming - programma : E’ arrivato il momento della settimana con il doppio impegno europeo per l’Olimpia Milano. Una tre giorni che si apre questa sera per la squadra di Ettore Messina in Germania con la sfida all’Alba Berlino, mentre venerdì poi Milano affronterà al Forum il fortissimo Barcellona. Milano è reduce da una fantastica vittoria in casa contro il Fenerbahce e, dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco, ha infilato tre successi di fila ...

DIRETTA Alba Berlino-Milano - Eurolega basket 2019-2020 : orario - tv - streaming - programma : E’ arrivato il momento della settimana con il doppio impegno europeo per l’Olimpia Milano. Una tre giorni che si apre questa sera per la squadra di Ettore Messina in Germania con la sfida all’Alba Berlino, mentre venerdì poi Milano affronterà al Forum il fortissimo Barcellona. Milano è reduce da una fantastica vittoria in casa contro il Fenerbahce e, dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco, ha infilato tre ...

Rytas Vilnius-Reyer Venezia - EuroCup basket 2019-2020 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Torna in campo in EuroCup la Reyer Venezia dopo il successo ottenuto in campionato contro la Vanoli Cremona. I campioni d’Italia, per l’occasione, dovranno vedersela coi lituani della Rytas Vilnius, squadra della capitale dello stato che si affaccia sul Mar Baltico. I lituani hanno vinto all’esordio stagionale nella seconda competizione continentale, ma, successivamente, hanno perso ben tre incontri consecutivi. Essi sono, ...

Nanterre-Brescia oggi - Eurocup basket 2019-2020 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca stasera alle 20.00 al Palasport Maurice Thorez della città della banlieu nordoccidentale di Parigi la partita tra i francesi del Nanterre 92 e la Germani basket Brescia valida per la quinta giornata del gruppo C della fase a gironi di Eurocup 2019-2020. La Leonessa di coach Vincenzo Esposito è reduce dalla sconfitta interna di sabato contro la Virtus Bologna per 82-80. In Europa nelle quattro precedenti partite ha vinto due volte, ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : martedì di impegni in trasferta per Venezia e Brescia : Saranno Venezia e Brescia le squadre italiane impegnate martedì sera negli incontri validi per la quinta giornata della fase a gironi di Eurocup 2019-2020. Per il gruppo B i campioni d’Italia dell’Umana Reyer di coach Walter De Raffaele giocheranno in trasferta alle 18 italiane contro il Lietuvos Rytas alla Siemens Arena di Vilnius, la capitale della Lituania. Le due squadre si affrontano per la prima volta nella storia, i lituani ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : martedì di impegni in trasferta per Venezia e Brescia : Saranno Venezia e Brescia le squadre italiane impegnate martedì sera negli incontri validi per la quinta giornata della fase a gironi di Eurocup 2019-2020. Per il gruppo B i campioni d’Italia dell’Umana Reyer di coach Walter De Raffaele giocheranno in trasferta alle 18 italiane contro il Lietuvos Rytas alla Siemens Arena di Vilnius, la capitale della Lituania. Le due squadre si affrontano per la prima volta nella storia, i lituani sono in fondo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : la classifica dei premi in denaro. Robinson e Pinturault in testa con 40mila Euro : Nel weekend si è aperta la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, a Soelden sono andati in scena i consueti giganti che hanno dato il via alla stagione sulla neve e lo spettacolo non è mancato sul ghiacciaio austriaco. La neozelandese Alice Robinson ha conquistato la vittoria ad appena 17 anni battendo la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin che sembrava insuperabile, tra gli uomini è invece arrivata la doppietta francese firmata da ...

Continua telenovela Brexit - l’Europa concede una proroga al 31 gennaio 2020 : 'Via libera' dall'Ue all'ennesima proroga della Brexit, stavolta al 31 gennaio 2020. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno dato cosi' piu' tempo al Regno Unito per capire cosa voglia (se il Parlamento riuscira' ad approvare l'accordo di recesso o convochera' nuove elezioni) e hanno anche allontanato il rischio di un divorzio senza accordo. Il 'via libera', arrivato ad appena tre giorni dalla 'deadline' del 31 ottobre, precede di qualche ora ...

Continua telenovela Brexit - l’Unione Europea concede una proroga al 31 gennaio 2020 : 'Via libera' dall'Ue all'ennesima proroga della Brexit, stavolta al 31 gennaio 2020. I 27 paesi dell'Unione europea hanno dato cosi' piu' tempo al Regno Unito per capire cosa voglia (se il Parlamento riuscira' ad approvare l'accordo di recesso o convochera' nuove elezioni) e hanno anche allontanato il rischio di un divorzio senza accordo. Il 'via libera', arrivato ad appena tre giorni dalla 'deadline' del 31 ottobre, precede di qualche ora ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : terminate le qualificazioni. Italia con Germania - Francia - Israele : Si sono completate le qualificazioni agli Europei di Pallanuoto femminile del 2020, che si giocheranno a Budapest, in Ungheria, dal 12 al 26 gennaio (in contemporanea al torneo maschile), in una posizione atipica nel calendario a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020: passano Israele, Francia, Germania, Croazia, Serbia e Slovacchia. Il Setterosa, allenato ora dal neo CT Paolo Zizza, è stato inserito nel Gruppo B con Spagna, Olanda e tre delle ...

Export : Assocamerestero - 500 mld Euro 2020 e si supereranno i 540 mld nel 2022 (2) : (Adnkronos) - Le CCIE si confermano anche nel 2018 come una rete in grado di facilitare le partnership transnazionali, step fondamentale per realizzare business all’estero. Oltre 70 mila le aziende che si sono avvalse dei servizi delle CCIE, di cui il 95% ha dai 3 ai 49 addetti, mentre il 45% di que