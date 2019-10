Borracce in acciaio per gli alunni delle isole Egadi

Presidenza della Repubblica - stop a plastica monouso : Borracce d’acciaio ai dipendenti e case dell’acqua per i visitatori : La Camera aveva già annunciato di essere plastic free e oggi anche la Presidenza della Repubblica ha fatto sapere di avere adottato nelle sue sedi da metà settembre misure pratiche per lo sviluppo sostenibile, in armonia con l’intesa europea di eliminazione della plastica monouso, che sarà vietata dal 2021. Nella Tenuta di Castelporziano è stata già installata una prima “Casa dell’acqua Acea” all’ingresso di Malafede, in Via ...