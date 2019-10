“Tu si que Vales” vola con più di 5 milioni di telespettatori

“Tu sì que vales” - la piccola Marianna incanta tutti. Dolcezza infinita! : Una grande puntata, l’ultima di Tu Si Que Vales 2019. In studio anche la piccola Marianna Giordano, di soli 4 anni, una bambina dalla “lingua lunga” che ha raccontato delle storie. Dopo due storie lei avrebbe proseguito – probabilmente per tutta la sera -, ma è stata interrotta per poterle dare il giudizio. Marianna Giordano è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con ...

“Tu sì que vales” - la piccola Marianna incanta tutti. Dolcezza infinita! : Una grande puntata, l’ultima di Tu Si Que Vales 2019. In studio anche la piccola Marianna Giordano, di soli 4 anni, una bambina dalla “lingua lunga” che ha raccontato delle storie. Dopo due storie lei avrebbe proseguito – probabilmente per tutta la sera -, ma è stata interrotta per poterle dare il giudizio. Marianna Giordano è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con ...