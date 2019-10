Parco del Celio | consigliere Laura Corrotti aggredita

Il Parco dello Stelvio è un’eccellenza europea in materia di turismo sostenibile : Il Parco Nazionale dello Stelvio è un’eccellenza europea in materia di turismo sostenibile . Europarc Federation, la federazione che raggruppa

Torino - il Parco del Valentino trasformato nel market della droga : Federica Grippo I carabinieri di Torino hanno condotto un vasto blitz nel parco del Valentino divenuto negli ultimi tempi un vero e proprio market della droga a cielo aperto: cinque persone sono finite in manette mentre altre due sono state denunciate I carabinieri di Torino hanno effettuato nella giornata di ieri un vasto blitz all'interno del parco cittadino del Valentino, divenuto negli ultimi tempi un vero e proprio market della ...

Torino. Parco del Valentino trasformato in un market della droga : I carabinieri di Torino hanno condotto un vasto blitz nel parco del Valentino divenuto negli ultimi tempi un vero e proprio market della droga a cielo aperto: cinque persone sono finite in manette mentre altre due sono state denunciate Federica Grippo I carabinieri di Torino hanno effettuato una massiccia operazione nel parco del Valentino, che negli ultimi tempi è stato trasformato in un vero e proprio market della droga a ...

Incontra al Parco la nuova compagna del marito e la picchia : era incinta - ora ha perso il bambino : La vittima era al terzo mese di gravidanza. Ricoverata in ospedale in seguito all'aggressione, pochi giorni dopo ha perso il...

Luca Zingaretti incontra gli studenti il 23 ottobre all’Auditorium Parco della Musica - Spazio Roma Lazio Film Commission : È il “commissario” più famoso della televisione italiana, attore di cinema e teatro, ma anche doppiatore: Luca Zingaretti, che nel mondo dello spettacolo è ormai un protagonista, sarà ospite di ArtMedia Cinema e Scuola – IMMAGINI PERSONAGGI STORIE, il progetto realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola, promosso da MIBAC e MIUR con il patrocinio del Comune di Roma Assessorato alla crescita culturale, ideato e curato ...

Visita negli USA - Mattarella in California al Parco delle Sequoie : “l’età di questi alberi ci richiama il dovere di rispettare la natura” [FOTO] : Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato questa mattina a san Francisco Gavin Newsom, il Governatore democratico della California. “La questione ambientale e’ prioritaria ormai” ha detto il Capo dello Stato Visitando il Parco nazionale Muir Woods, il Parco delle Sequoie vicino a San Francisco, nell’ultimo giorno della sua Visita negli Usa. “Bisogna avere il senso della storia, vista l’eta’ di questi ...

MotoGp – Sorrisi e abbracci nel Parco chiuso : le parole dei top-3 dopo le Qualifiche del Gp del Giappone : Marquez e i due piloti del team SIC Petronas esprimono la propria soddisfazione nel parco chiuso per l’esito delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone Mancava solo la pole position in Giappone a Marc Marquez e lo spagnolo si è tolto anche questo sfizio, riportando in pole position la Honda a Motegi dopo un decennio. AFP/LaPresse Ennesimo colpo da maestro dello spagnolo, che precede le due Yamaha del team SIC Petronas, apparse ...

Cambiamento climatico in Calabria : tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila [FOTO] : Il 16 ottobre 2019 presso il Centro Visite Cupone di Camigliatello Silano (CS) si è tenuto il convegno “Cambiamenti Climatici – tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila”. Un evento promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila, realizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana di Scienze Forestali e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero dell’Ambiente e ...

Daemon X Machina - il mecha-shooter di Marvelous si rivela un’ottima aggiunta al Parco titoli della console Nintendo : Shoji Kawamori, designer di tanti mecha dell’animazione giapponese – Ghost in the Shell, Macross, Patlabor e Gundam: Stardust Memory, per citarne alcuni – mette la sua firma su Daemon X Machina, l’ultimo gioco della giapponese Marvelous, dando vita a quello che potrebbe essere l’erede spirituale di Armored Core, il tutto sulla console ibrida di Nintendo che nell’ultimo periodo continua a regalare perle ai suoi possessori. In ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : la migrazione degli uccelli rapaci agli “Incontri di natura” : Prosegue il ciclo di conferenze organizzato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte insieme al Touring Club Italiano, Club di Territorio di Reggio Calabria, e al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea. Giovedì 17 ottobre alle ore 17 si torna a parlare di avifauna, e in particolare di uno dei fenomeni naturali più interessanti per il territorio: la migrazione degli uccelli rapaci. Gli “Incontri di ...

Parco Nazionale della Sila : nasce il progetto di mappatura e valorizzazione delle “aree tranquille” : Presso il Centro Visite Cupone del Parco Nazionale della Sila, a Camigliatello Silano (CS), si è svolto il primo Focus Group del progetto “Definizione, individuazione e mappatura delle aree tranquille (Tranquillity areas mapping) nel Parco Nazionale della Sila/Area MAB UNESCO”. Nato da un Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il Parco Nazionale della Sila e il ...

ROMA JAZZ FESTIVAL 2019/ Auditorium Parco della Musica - dal 1 novembre all'1 dicembre : No borders. Migration and integration è il titolo di questa edizione. Un programma pensato per indagare la Musica JAZZ, nelle sue ampie articolazioni

Scenario inquietante al Parco dell’Insugherata : uomo impiccato - si indaga : Roma – Un uomo senza documenti e dall’eta’ apparente tra i 20 e i 30 anni e’ stato ritrovato impiccato all’interno del parco dell’Insugherata, in via Pierpaolo Pasolini, in zona Trionfale. Il rinvenimento del corpo, ormai privo di vita, e’ avvenuto intorno alle 15. Ad allertare la Polizia e’ stato il 118. Sul posto gli uomini del Reparto Volanti e della Polizia Scientifica. Indagini in ...

Bergamo : spacciavano nel Parco del Serio - arrestati : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti a Bergamo. Due uomini, 32 anni, originari del Marocco e senza fissa dimora, sono stati bloccati dai carabinieri all'interno del parco del Serio perché ritenuti responsabili dell'attività di spaccio. En