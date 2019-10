Maratona New York 2019 | programma | orari e tv La data e il calendario completo

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Domenica 3 novembre si correrà ladi New, la Grande Mela si prepara per accogliere la 42 km più prestigiosa, affascinante e famosa al mondo. Oltre 50000 corridori si cimenteranno sulle strade della metropoli statunitense, atleti provenienti da più di 125 Nazioni attraverseranno i cinque quartieri di Newcioè Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan. Si partirà come da tradizione sul Ponte di Verrazzano e l’arrivo è posto nell’iconico Central Park dopo 26,2 miglia come gli americani amano chiamare la distanza. I vincitori delladi Newsaranno premiati con un ricco assegno di 100mila dollari. Le donne professioniste partiranno per prime (ore 14.10 italiane), trenta minuti dopo scatteranno gli uomini professionisti e poi a seguire, in maniera scaglionata, prenderanno il via anche gli amatori. Di seguito la, il...

germanshepard8 : #28ottobre 1984. L'italiano Orlando Pizzolato vince la quindicesima edizione della maratona di New York diventando… - ToniVenturato : Tra poco uscirà la mia storia: 'Never Give Up - dalla sedia a rotelle alla maratona di New York'. - planelli : Ed anche la Maratona di Venezia é andata. Ora la prossima sfida. Prossima domenica: Maratona di New York e Duathlon… -